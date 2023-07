J Balvin vivió incómodo momento durante un show tras romperse el pantalón en sus partes íntimas

Este fin de semana el colombiano J Balvin tuvo una presentación donde le llevó las canciones más destacadas a sus fanáticos, y así terminaron bailando al ritmo de su música, y por supuesto no faltaron aquellos que estuviesen coreando sus temas.

Como suele ser costumbre, los cantantes siempre aprovechan de mostrar el ritmo que llevan en la sangre y generalmente están cumpliendo con algunas coreografías que son montadas previamente, hecho por el que más de uno queda perplejo tras verlos.

El intérprete de ‘rojo’ se veía bastante inspirado cuando de repente pasó su mano por la parte baja de su pantalón y se dio cuenta de que algo faltaba, fue así como notó que tenía un pequeño hueco en toda esa área. A su vez, tomó el micrófono y se le escucha decir: “Lo rompí”.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el hueco que tenía el vestuario de J Balvin, y algunos consideran que no estaba roto, todo lo contrario, su atuendo era así desde un principio y lo pudo haber hecho para llamar la atención.

Sin embargo, otros sí creen que el hecho se registró con sus sensuales movimientos al gozar su música, por lo que manifestaron que son situaciones que se pueden registrar en cualquier momento y siguen siendo parte del show.

“Eso no es que se le rompe, así lo usó a propósito”, “Lo mismo me pasó con un pantalón de segunda que compré para una boda”, “Creo que vienen así algunos pantalones”, “No se perdieron de nada”, “Que devuelva los dólares de los conciertos que canceló hace un año”, “Eso es para que no abra tanto las patas cuando están bailando“, “Yo creo que así era el diseño del pantalón”, “Igual no había nada ahí”, “Con las pelotas al aire y sin miedo al éxito”, “Para que vean que no solo a Thalía u a JLo les puede pasar”, “Se sigue la función normal, así somos los colombianos, seguimos con toda”, “Su actitud es lo mejor”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

