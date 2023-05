Christian Nodal bloquea a J Balvin de Instagram y sobre éste dice: “Hay personas reales y personas falsas y él es la segunda”

“Tirando Bola” es el programa de YouTube en el que Christian Nodal se sinceró sobre su relación actual con el reguetonero J Balvin. El famoso comediante mexicano, Franco Escamilla, conduce dicho espacio y así frente a una mesa de billar el ex de Belinda habló sobre la disputa musical que vivió con el intérprete de “Mi Gente”.

Nodal desveló que después del altercado musical llegó a reunirse con el colombiano, pero también hizo hincapié al decir que, según su percepción, de ahí no salió nada. ¡No llegaron a nada!

“Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no lo conoces, no vas a llegar y decir algo que lo pueda sacar de onda. Sí hablé con él, pero la verdad siento que no se llegó a nada, hay personas reales y personas falsas y él es la segunda. No pasa nada, yo ya lo tengo bloqueado de mis redes sociales”, declaró Christian Nodal, según destacó Mezcalent.

¿Pero qué motivó esta enemistad entre los artistas? Todo empezó por un post que Balvin subió a Instagram un 29 de mayo de 2022. Éste compartió una imagen en donde aparecían ambos con un look similar -cabello rubio y rodeado de flores- . Esto abrió el debate y Balvin las comparaciones al escribir: “Encuentre las diferencias”. Para el cantante mexicano, el J Balvin se estaba burlando de él, se metió con su físico y esto no le gustó.

Por lo anterior Nodal lanzó el tema “Girasol”, canción dedicada en su totalidad y como advertencia a Balvin para que dejase a de hablar de él. La canción está completamente alejada del género regional mexicano, distintivo del que canta también “Ya no somos ni seremos”.

En esta composición -Girasol- hasta escuchamos un registro vocal diferente. En este rap Nodal dice: “Decídete si eres o no eres reggaetonero, defiende tu arte ya no seas embustero” y “Eso se llama ser artista perro” o “Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno”.

Aquí la conversación de Nodal con Franco Escamilla, en donde habló brevemente de Belinda y se permitió reflexionar que la manera en la que tomó las burlas de J Balvin, ahora, considera que no la mejor porque en ese momento se dejó llevar por el coraje debido a que en ese entonces acababa de terminar su romance con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Sigue Leyendo más de Christian Nodal:

· Cazzu se retira de los escenarios para cuidar del bebé que está esperando con Christian Nodal

· ¿Cuánto le costará a Christian Nodal quitarse los tatuajes de la cara?

· Christian Nodal revela el nombre que le gustaría que tenga su bebé con Cazzu