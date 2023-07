Los internautas reaccionan a los lujosos regalos que Tekashi 6ix9ine le dio a Yailin por su cumpleaños

Tekashi 6ix9ine ha vuelto a encender las redes sociales. Este 4 de julio el rapero sorprendió a Yailin ‘la más viral’ en su cumpleaños con unos regalos sumamente lujosos y esto ha generado miles de comentarios en las redes sociales.

Tekashi ingresó con pastel en mano a la habitación del hospital donde se encuentra Yailin, quien se sometió una cirugía de la que aún no se tiene información. Mientras la dominicana descasaba en cama cubierta completamente hasta el cuello con una sabana, Tekashi con mucha energía hizo su llegada.

Junto al rapero, entraron otros hombres que sostienen globos y flores para la dominicana, que con una gran sonrisa se mostraba agradecida y emocionada.

En medio de la situación, Tekashi comenzó a sacar los regalos de cumpleaños que le llevó a Yailin. 21 fajos de billetes fue lo que el cantante puso sobre la cama de la dominicana, contándolos uno por uno. Además, también le hizo entrega de un costoso reloj Rolex.

Ante todo este lujo, los internautas no tardaron en reaccionar de diversas maneras. Muchos bromearon diciéndole a Tekashi que sus cumpleaños están cerca, mientras que otros se mostraron felices por la ‘amistad’ que ambos han entablado.

“Que lindo que la estás apoyando a veces solo se necesita una buena persona que te apoye de corazón para qué las criticas y lo externo no te duela tanto”, “Mi cumple es en diciembre…”, “Sabroso $200k en cash de regalo”, “Felicidades para nuestra Yailin y sin envidiar todas necesitamos un 69, me alegra por ella que tenga alguien que la quiera y la defienda donde hay tanta maldad con ella”, “Quiero un hombre que me dé esos fajos”, “Mi Yai te mereces todo lo hermoso de esta vida, feliz cumpleaños guerrera serás muy grande” y “Verdaderas palabras… que bonito que alguien crea en ti y te ayude a progresar ya crecer, qué trato tan lindo. Happy birthday” son parte de los mensajes recibidos.

Desde hace semanas se rumora que Yailin ‘la más viral’ y Tekashi mantienen una relación sentimental. Sin embargo, en la visita que realizaron recientemente a ‘El Gordo y La Flaca’ el rapero aseguró que no son pareja, sino ‘colaboradores’.

Al ser llamados ‘pareja’ rápidamente Tekashi aclaró que ellos no están juntos sentimentalmente y que ello son ‘colaboradores’. “Colaboradora, ella es una persona muy talentosa, muy preciosa: se respeta el trabajo”, expresó el cantante.

Sin embargo, ante tantas candentes imágenes en las que los hemos visto y ante tantos lujosos regalos a más de uno podría quedarle la duda.

Sigue leyendo: