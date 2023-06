Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, confiesa que sufrió depresión postparto

La visita de Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine a ‘El Gordo y La Flaca’ no solo fue polémica, si no que también fue reveladora. La cantante dominicana en medio de la entrevista con Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes tendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, confesó qué fue lo que vivió tras el nacimiento de Cattleya, su hija con Anuel AA.

Yailin expresó que tras la llegada de su bebé no estaba enfocada en hacer presentaciones en vivo, pero se atrevió a presentarse en United Palace de Nueva York par participar en el evento “Mujeres del movimiento”, donde también se presentaron otras artistas.

“Yo lo hice, yo fui para sentir el calor del público porque yo lo que estaba era enfocada en la bebé y en hacer música no para presentarme en público todavía. Es un proceso, más también la depresión postparto”, expresó Yailin en la entrevista con Raúl de Molina y Lili Estefan.

Ahora sabemos que la dominicana sufrió de depresión tras el nacimiento de su bebé. Además, recordamos que Yailin ‘la más viral’ y Anuel AA terminaron su relación sentimental en medio del embarazo.

Tras la confesión, la dominicana dejó en claro que desea repetir la experiencia de presentarse en vivo y que estará preparada para regresar al United Palace de Nueva York, pero esta vez en solitario y así deleitar a su público.

Tekashi defiende a Yailin

Esta visita de Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ l famoso programa de Univision causó miles de comentarios en las redes sociales, sobre todo acerca de la ex pareja de Anuel AA. Los internautas criticaron a la joven dominicana de 20 años por su atuendo, que consistió en un conjunto ceñido a su cuerpo de leggings y top, además de sandalias de peluche.

Otra de las críticas que dejaron sobre Yailin fue sobre su actitud durante la entrevista. A la cantante y bailarina le dijeron que no sabe desenvolverse de manera correcta en estas situaciones y que le falta mejorar su manera de hablar.

“En chancletas y en pijamas… Tener dinero le resuelve buscarle agentes que la ayuden con su apariencia y comportamiento en público”, “Pero ella no podía ir más presentable”, “A esa niña hay que trabajarle urgente ese miedo escénico. Waooooo”, “Yailin tiene que hacer unas clases de oratoria urgente”, “Vestuario, hablar en público, expresión corporal, pasarela, no sé cuantas clases más necesita esta criatura” y “Queda demostrado que las marcas no te dan estilo” son parte de los mensajes.

Ante todas estas críticas, Tekashi 6ix9ine expresó su opinión: “Mucha gente aquí criticando una niña de 20 años. Que apenas parió 3 meses atrás. Y todo esto es nuevo pa ella. ¿Cómo se sienten?”, dijo el rapero en una de las muchas publicaciones que hicieron por la visita de los intérpretes en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

Muchos de los internautas y seguidores de Tekahsi y Yailin resaltaron la manera en la que el rapero ayuda y apoya a la joven dominicana con quien hace pocos días estrenó el tema ‘Pa ti’, que ha sido un éxito total en las plataformas digitales.

Sigue leyendo: