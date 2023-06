Tekashi 6ix9ine sale en defensa de Yailin ‘la más viral’ tras los ataques por su visita a “El Gordo y La Flaca”

Dos de los cantantes que están dando mucho de qué hablar este verano son Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 69. Los intérpretes que días atrás estrenaron su primera colaboración juntos llegaron a ‘El Gordo y La Flaca’ para hablar de su música y de muchas otras cosas más.

Con mucha energía los recibieron Lili Estefan y Raúl de Molina en el famoso estudio de Univision. ‘La Flaca’ hizo su entrada junto a Tekashi 69, mientras que ‘El Gordo’ entró en compañía de la joven dominicana.

En el comienzo de la aparición de los cantantes, tras ser llamados ‘pareja’, rápidamente Tekashi aclaró que ellos no son pareja, que son ‘colaboradores’. “Colaboradora, ella es una persona muy talentosa, muy preciosa: se respeta el trabajo”, expresó el cantante.

Mientras Tekashi, Raúl de Molina y Lili Estefan mantenían una conversación sobre esto, Yailin se encontraba sonriente, sin decir palabra. Este hecho llamó la atención de Raúl de Molina y de los internautas.

“¿Yailin tú no hablas?”, le preguntó Raúl de Molina a la joven dominicana tras declarar que ella se ha convertido en un fenómeno musical. “Sí”, dijo la cantante tras la pregunta, mientras sentía con la cabeza y reía nerviosamente.

Con esta aparición en el famoso programa Yailin recibió muchas críticas por su manera de desenvolverse y hasta por el vestuario que decidió utilizar en esta oportunidad, el cual constaba de un conjunto de leggings y top, acompañado de unas sandalias de peluche en color blanco.

A continuación algunos de los comentarios de los internautas y televidentes de ‘El Gordo y La Flaca’:

“En chancletas y en pijamas… Tener dinero le resuelve buscarle agentes que la ayuden con su apariencia y comportamiento en público”, “Pero ella no podía ir más presentable”, “A esa niña hay que trabajarle urgente ese miedo escénico. Waooooo”, “Yailin tiene que hacer unas clases de oratoria urgente”, “Vestuario, hablar en público, expresión corporal, pasarela, no sé cuantas clases más necesita esta criatura” y “Queda demostrado que las marcas no te dan estilo” son parte de los mensajes.

Ante todo esto, el mismo Tekashi salió en defensa de la ex pareja de Anuel AA. “Mucha gente aquí criticando una niña de 20 años. Que apenas parió 3 meses atrás. Y todo esto es nuevo pa ella. ¿Cómo se sienten?”, dijo el famoso rapero en los comentarios de la publicación de ‘El Gordo y La Flaca’, recibiendo cientos de ‘me gustas’ y comentarios apoyándolo en su defensa a Yailin ‘la más viral’.

Muchos internautas resaltaron la manera en la que Tekashi ayuda y apoya a Yailin, quien durante la entrevista confesó que se siente todavía nerviosa.

