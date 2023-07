Myrka Dellanos expresa sus sentimientos con un atuendo que resalta su cinturita de avispa

La presentadora de televisión Myrka Dellanos sorprendió a una gran cantidad de fanáticos con una reciente publicación donde dio las gracias por todas las cosas buenas que le vienen sucediendo desde hace algún tiempo, mientras destacó que no debían confundir sus palabras con otros hechos porque no se encontraba triste.

“¡Gracias Dios por todo! Por las fuerzas para seguir caminando cuando me sentía débil; por darme esperanza cuando todo apuntaba a que estaba perdiendo. Cuando la oscuridad era lo único que veía delante de mí, gracias por la fe de esperar por el arcoíris después de las tormentas… Gracias porque tú lo haces todo nuevo y bonito. Gracias por ser el papa que nunca tuve, pero que siempre deseaba. Gracias por tu perdón, tu gracia y misericordia. Solo quiero regalarle a otros lo que tú me has dado. Vivo agradecida por todo”, comenzó diciendo.

“No digo todo esto porque hoy este triste o atribulada, sino porque en medio de las bendiciones, jamás quiero olvidar que siempre ha sido Jesús a mi lado, y el Espíritu Santo, mi consolador. No quiero solo recordar a Dios cuando la vida duele, sino darle gloria cuando estoy feliz!”, terminó escribiendo en la publicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para responder al extenso mensaje que decidió compartir con sus más de tres millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita. Por ello, la felicitaron por agradecerle a Dios sin necesidad que le suceda algo en particular.

“¡Eres una persona generosa y gran amiga”, “Dios es el único que está siempre ahí”, “Eso es grandeza!”, “La más hermosa”, “Deseándote lo mejor, que el Señor siempre te acompañe en tu vida”, “Jamás olvidar de donde el Señor nos rescató, así estemos en la cima de la montaña“, “Qué lindas palabras, tan de acuerdo contigo”, “Dios te siga bendiciendo grandemente e iluminando con su gracia! Eres de gran inspiración para muchas personas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Myrka Dellanos es criticada tras dar su opinión sobre Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine

· Myrka Dellanos calló a Verónica Bastos en vivo en ‘La Mesa Caliente’ tras quererla dejar mal

· Myrka Dellanos, a sus 58 años, luce su figura en un espectacular y ajustado pantalón blanco