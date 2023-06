Myrka Dellanos, a sus 58 años, luce su figura en un espectacular y ajustado pantalón blanco

Myrka Dellanos siempre sabe cómo sorprender al público que la sigue en Instagram. En esta oportunidad la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ lo hizo al presumir su figura en un ajustado atuendo de pantalón muy ceñido a su cuerpo y en color blanco mientras modela con tranquilidad desde un hermoso lugar elegantemente decorado.

Mientras suena una cautivadora música, ella desfila hasta pararse en un punto donde cruza una de sus piernas para quedar posando mientras una sonrisa invade su rostro.

Estas muestras donde la presentadora presume sus curvas son habituales: sus fanáticos están acostumbrados a verla derrochar su sensualidad y siempre le dejan muchos comentarios donde no solo resaltan su físico, sino muy especialmente su talento.

Hace pocos días Myrka Dellanos tuvo el gusto de entrevistar a William Levy, uno de los actores cubanos más reconocidos de la actualidad. El actor estuvo de visita en ‘La Mesa Caliente’ para conversas sobre sus planes profesionales y hasta de algunas cuestiones personales, pero no dejaron atrás la diversión: ninguno de ellos desaprovechó la oportunidad de mostrarle al mundo el sabor cubano que corre por sus venas.

Lo hicieron al ritmo de la salsa, uno de los ritmos latinos más famosos del mundo. “Como me gusta bailar salsa”, fue el comentario que la conductora de televisión dejó en el video.

“Myrka como que tienes que agarrar clases o ponerle más ritmo”, “Myrka, te voy a enseñar a bailar salsa”, “La salsa se lleva en las venas y a esto dos les falta mucho. Mejor bailen otra cosa”, “Myrka no le sigue, no sabe bailar” y “Así no se baila salsa” fueron algunos de esos mensajes que les dejaron a Dellanos y Levy a propósito de esta muestra que le dieron a sus seguidores desde el set del programa de Telemundo.

