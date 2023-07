Verónica Bastos vuelve a ‘La Mesa Caliente’ y la audiencia sorprende con la reacción

La costarricense Verónica Bastos se mantuvo ausente en ‘La Mesa Caliente‘ por al menos una semana, y es que agarró sus maletas y tomó un vuelo a París, en compañía de sus parientes más cercanos. El viaje surgió justo después que tuviera que tomar un reposo médico debido al cansancio físico que tenía por no haber agarrado vacaciones desde hace más de un año.

El pasado lunes regresó al espacio de Telemundo, y según se pudo apreciar en el programa, pues regresó con las baterías recargadas para mantener a la audiencia actualizada con temas en tendencia. Además, el vestuario fucsia que usó lo supo llevar, demostrando así alegría y entusiasmo para dirigirse a un público en específico.

Bastos colgó un video en la red social de la camarita donde cuenta con más de un millón de seguidores, fue ahí donde expresó que sus días libres finalizaron y tras volver a Telemundo le terminó llevando algunos obsequios a sus compañeras de trabajo. “Regresé de mis Vacaciones y traje regalitos para mis compañeras!!! @lamesacaliente @myrkadellanos @giselleblondet @aylinmujic @telemundo”, escribió.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para expresar lo que sentían sobre el regreso de Verónica, y es que varios terminaron manifestando que tras verla nuevamente en la pantalla no les quedó otra opción que terminar apagando el televisor, debido a que sienten que no la toleran.

Como suele ser costumbre, resaltaron que es impresionante que no le permita hablar al resto de las conductoras, así como algunos destacan que tiene un tono de voz bastante elevado.

“¡Acabo de apagar el televisor televidentes, llego la maniática e insoportable”, “Aaaayyyyy nooooooo! Llego la insípida”, “Por favor dígales a Verónica que deje hablar a sus compañeras, es muy tóxica y muy intensa… Ella siempre quiere ser la más que quiere opinar y se va por encima de las otras”, “Wow la Vero de nuevo. Te ausentas un tiempo pero vienes peor. No dejas hablar a las demás y si no están de acuerdo contigo, pues hasta nuevas haces. Insoportable en el segmento del submarino y Jacky Bracamontes”, “Qué flojera de la verónica no deja hablar”, “Dios que insoportable es Verónica. No deja hablar a nadie”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Verónica Bastos ya tiene reemplazo en ‘La Mesa Caliente’ tras volverse a ausentar

· Verónica Bastos estará ausente de nuevo en ‘La Mesa Caliente’ y revelamos el motivo

· Myrka Dellanos calló a Verónica Bastos en vivo en ‘La Mesa Caliente’ tras quererla dejar mal