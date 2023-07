Hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán sufre afección en el riñón

Hace un par de días Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, dio a conocer en sus redes sociales que se encontraba hospitalizada en España, país en el que reside desde hace varios meses, y aunque al principio pensaba que se debía a un golpe de calor, el diagnóstico fue muy diferente.

Ahora que ya fue dada de alta, la joven informó que los médicos determinaron que sus síntomas se debieron a una afección renal, por lo que de inmediato comenzaron con el tratamiento correspondiente para mejorar su estado de salud.

“Hoy ha tocado descansar y no entienden lo difícil que es para mí el no hacer nada. Bueno, en mi cabeza es no hacer nada, pero en realidad estoy cuidándome mucho. El diagnóstico no fue un golpe de calor como todos lo pensamos. Estoy malita del riñón, pero ya tengo antibiótico y ya voy a estar mejor, pero esto no lo vi venir”, dijo Ale.

Para finalizar, la chica de 23 años pidió a todos sus seguidores que no ignoren señales que les mande su cuerpo y a la mínima molestia acudan inmediatamente al doctor para asegurarse de que se encuentran bien físicamente.

Ana Paula Capetillo revela cómo es su papá en la vida real

Ana Paula Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, ha recibido mucho apoyo de parte de sus padres desde que decidió seguir los pasos de su familia en la actuación, y explica que su papá no se ha mostrado celoso de que empiece su primeros proyectos como actriz.

“No ha sido nada celoso. La verdad es que mi papá no es muy celoso, al menos con nosotras, con las hijas. Siempre ha sido como muy respetuoso y mucho más de nuestras carreras, de nuestros objetivos, siempre nos ha apoyado, siempre se ha mantenido como muy al margen, en el sentido de que jamás nos prohibiría hacer algo”.

Ana Laura aclara que su mamá Bibi Gaytán no dejó su carrera de actriz por petición de su papá, quien se decía estaba celoso de que vieran a su mujer en las telenovelas. “Siempre lo he escuchado por ahí, no sé de dónde venga. He pensado que tal vez es porque mi mamá decidió dejar su carrera por nosotros, pero eso fue completamente decisión de ella y la verdad es que yo se lo agradezco infinitamente.

“Que ella haya hecho ese sacrificio por nosotros, y que siempre haya sido una mamá que haya estado pendiente, que haya estado cercana, yo no tengo manera de pagárselo”.

