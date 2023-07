Anuel AA presume su amor con una misteriosa mujer durante el cumpleaños de Yailin ‘la más viral’

Anuel AA sabe muy bien cómo encender las redes sociales y nuevamente lo ha logrado al presumir una foto en la que aparece muy acaramelado con una misteriosa mujer desde un yate.

Esta foto en la que está románticamente abrazado con esta mujer y a punto de darse un beso la subió a las historias de su cuenta de Instagram. Hasta el momento se desconoce quién es esta misteriosa mujer que ahora goza de la compañía del ex de Yailin ‘la más viral’ y Karol G.

Los internautas no ha parado de dejar sus mensajes a propósito de esto, pues esta revelación del cantante boricua llegó justo este 4 de julio, el día en el que Yailin, la madre de su hija Cattleya y con quien se encuentra en proceso de divorcio, celebró su cumpleaños 21.

“Claramente, Anuel no soportó”, “Ahorita no more ahorita estamos con 6ixnine”, “Felicidades doble AA pero ve y firmar el divorcio, cariño que lo estamos esperando y sé feliz disfruta tu vida”, “¿Pero y ese no era el que andaba hace 2 días llorándole a Karol G?”, “Anuel que se cuide que no andamos en él, se puede publicar con la reina Isabel y no nos importa” y “A de Anuel, A de Aaaaaardido” son varios de los mensajes que le dejaron.

Y es que Yailin, quien desde hace meses se separó de Anuel AA, arribó a este nuevo año de vida rodeada del amor de Tekashi 6ix9ine, quien la sorprendió gratamente mientras ella estaba en la cama del hospital, pues se sometió a una nueva cirugía que aún desconocemos el motivo.

Tekashi llegó a visitar a Yailin con otros hombres, quienes sostenían flores y globos para la cumpleañera. Mientras la joven dominicana estaba en la cama, completamente cubierta, Tekashi le entregó un lujoso reloj Rolex y 21 fajos de billetes como parte de su regalo de cumpleaños.

Ante esto, debido a la operación que se hizo, Yailin solo podía sonreír.

Esta muestra de cariño de Tekashi a Yailin, con quien asegura no tiene una relación sentimental, causó sensación en redes sociales y miles de personas reaccionaron.

“Que lindo que la estás apoyando a veces solo se necesita una buena persona que te apoye de corazón para qué las criticas y lo externo no te duela tanto”, “Mi cumple es en diciembre…”, “Sabroso $200k en cash de regalo”, “Felicidades para nuestra Yailin y sin envidiar todas necesitamos un 69, me alegra por ella que tenga alguien que la quiera y la defienda donde hay tanta maldad con ella”, “Quiero un hombre que me dé esos fajos”, “Mi Yai te mereces todo lo hermoso de esta vida, feliz cumpleaños guerrera serás muy grande” y “Verdaderas palabras… que bonito que alguien crea en ti y te ayude a progresar ya crecer, qué trato tan lindo. Happy birthday” les dijeron.

