Tekashi 6ix9ine sale en defensa de Yailin ‘la más viral’ y arremete fuertemente contra Anuel AA

Miles de personas en las redes sociales han quedado sorprendidos ante lo que podemos llamar un nuevo capítulo en la historia de Anuel AA, Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine.

Anuel AA causó sensación al presumir diversas fotos en su perfil de Instagram, pero la mayor sorpresa llegó en medio del carrusel, pues el cantante mostró una foto de Cattleya, la hija que tiene con Yailin y de la cual no había ninguna imagen en la que se viera su rostro en redes sociales.

Miles de comentarios le llegaron a Anuel AA tras hacer pública la imagen de la pequeña Cattleya y el que más llamó la atención de los internautas fue el de Tekashi 6ix9ine, quien salió en defensa de Yailin.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pal mundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, fue parte de lo que escribió Tekashi en su mensaje que luego, al parecer, fue eliminado de la publicación de Anuel AA.

Desde hace algunas semanas se rumora que Yailin y Tekashi mantienen una relación sentimental a pesar de que en su reciente visita a ‘El Gordo y La Flaca’ el rapero aclaró que ellos no son pareja, sino ‘colaboradores’, pues recientemente estrenaron un tema juntos llamado ‘Pa ti’.

Además, esta revelación que Anuel AA hizo de Cattleya llega pocas horas después de que Yailin presumiera a través de sus historias de Instagram una foto donde Cattleya aparece sobre el pecho de Tekashi, pero sin mostrar el rostro de la pequeña. Esto fue como parte de la celebración del cumpleaños de Yailin, el cual fue este 4 de julio.

Mucho ha sido lo que se ha hablado sobre esta situación y los internautas no han dejado de manifestarse. Muchos lo han hecho a favor de Yailin, mientras que otros expresan su apoyo a Anuel AA.

“Este man cada día cae más bajo”, “¿Ella no le pidió permiso a Anuel pa subir la nena con Tekashi verdad? Pues él tiene el mismo derecho”, “Anuel se te quiere y todo, pero eres un inmaduro ahí Dios no sabes respetar Yailin no estaba lista para mostrar el lindo rostro de su hija”, “Él es el padre y tiene todo el derecho de subir la foto de su hija además la bebé ya tiene más de 3 meses”, “No expongas a tu hija de esa manera” y “Literalmente Tekashi es el que ha hecho más de padre de Cattleya que Anuel” son parte de los mensajes que les han dejado.

