Karol G tras su histórica participación en ‘Today Show’: “Me siento plena, feliz y agradecida”

La cantante colombiana Karol G cerró el mes de junio de una espectacular manera: cantando desde la ciudad de Nueva York frente a más de 15,000 personas en el “Citi Concert Series”, un evento que consiste en llevar a artistas de talla internacional a las calles de la Gran Manzana.

“La Bichota” se subió al escenario a cantar todos sus éxitos musicales ante todas esas personas, quienes incluso llegaron a acampar a los alrededores del Rockefeller Center de Nueva York para ver a la artista en primera fila.

Tras esta histórica participación de la colombiana en este evento ella se manifestó a través de las redes sociales con un tierno mensaje dedicado a lo que vivió. “Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos… Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años”, fue parte de lo que dijo la intérprete de ‘Provenza’ en su Instagam.

Los miles de personas que asistieron al lugar cantaron cada una de las canciones de la colombiana con todo su ser y acompañaron a Karol G en este momento único en su carrera que seguramente recordará toda la vida debido a la importancia que tiene llegar a uno de los programas más importantes de Estados Unidos.

Los mensajes para Karol G

Tras esta histórica presentación de Karol G en ‘Today Show’ su hermana Verónica Giraldo le dejó un mensaje en su Instagram para expresar lo feliz que se siente por su hermana. “Te luciste hermana y te felicito por ese récord como siempre dejando a Colombia en alto… Qué orgullosas nos sentimos Sophia y yo… Te amamos”.

Además de eso, miles de personas más se manifestaron con amor ante Karol G. “No soy colombiana, soy cubana, pero ver a una latina triunfando así me hace sentir tan orgullosa, me hace abrazar más mis metas”, “Es una mujer increíble!! Llena de amor y nobleza en su corazón” y “Eres una dura cada día más orgullosa de todo lo que logras” son parte de los comentarios recibidos.

