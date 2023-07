Lis Vega modela boca abajo con un bikini de hilo que casi desaparece en sus caderas

La actriz y cantante Lis Vega es una de las famosa que no elude los posteos atrevidos en Instagram y suele mostrar esas impresionantes curvas que conserva en perfecta forma a sus 45 años, así como también algunos candentes atuendos que dejan poco a la imaginación.

En esta oportunidad, la cubana compartió en la red social de la camarita unas imágenes en las que se deja admirar posando boca abajo a la orilla de una piscina, enfundada con un bikini color negro tipo hilo dental que dio de qué hablar debido a que el bañador casi desaparece entre sus exuberantes caderas.

Las fotos en cuestión, mediante las cuales la también vedette informaba a sus fieles seguidores que se encontraba de visita en su país natal, Cuba, cosecharon más de 15 mil ‘Me gusta’ y cientos de elogios en muy pocas horas.

“Guapísima y cuerpazo”, “Bombón hermoso”, “Dichoso sol, que puede llegar a esa piel”, “Impresionantes curvas” y “No hay nada más lindo que ver una mujer feliz”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Lis Vega aprovechó otras postales para promocionar su contenido VIP, modelando de espalda a la cámara y usando guantes y un ceñido bodysuit de látex que dejó al descubierto sus tatuajes y una buena parte de sus piernas y retaguardia.

“Dejando que hablen a mis espaldas ahí exactamente es donde están, detrás de mi ❤️‍🔥🚨 Grandes ligas baby. Gracias a todos y todas las que se han inscrito en mi página para tener sólo contenido exclusivo que no verán en ningún lado y actual. Tendré muchas sorpresas para ustedes, los espero”, escribió al pie de las infartantes fotos. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

