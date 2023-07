Lis Vega acapara miradas usando ajustado traje de baño que apenas cubre lo más íntimo

La cubana Lis Vega siempre genera repercusión en redes sociales con las candentes publicaciones que sube a su cuenta oficial de Instagram. Entre las más relevantes, aparecen aquellas en las que muestra sus exuberantes encantos con bañadores y poses sensuales.

Eso sucedió hace unos días cuando la actriz y cantante compartió un video donde se muestran varias instantáneas que acapararon miradas debido a que en ellas se dejó admirar posando de pie, utilizando un ajustado traje de baño color amarillo mostaza de corte alto que apenas cubre lo más íntimo de su anatomía.

“¿Alguna vez has amado realmente a una mujer?”, escribió en el clip que por el momento tiene más de 7,900 visualizaciones y casi 300 comentarios.

“Estás hermosa”, “Mi linda cubana. Te adoro”, “Eres la mujer perfecta”, “Mamacita” y “Tienes un cuerpo de tentación”, son algunos de los piropos que le enviaron.

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también aprovechó para deleitar la pupila y hacer alarde esas impactantes curvas que vuelven locos a sus admiradores, posando bajo el chorro de agua de una regadera, enfundada con un bikini negro tipo hilo dental que hizo resaltar perfectamente su voluptuosa figura con forma de reloj de arena. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

