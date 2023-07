Tekashi 6ix9ine y Anuel AA encienden las redes con fuertes acusaciones

Tekashi 6ix9ine está que arde en la polémica que protagoniza junto a Anuel AA y Yailin ‘la más viral’. Y es que el famoso rapero ha salido en defensa de la joven dominicana y en la suya propia tras varias declaraciones que Anuel AA ha hecho.

Todo comenzó cuando Anuel AA publico una foto de Cattleya, su hija con Yailin, y Tekashi lo acusó de ser una “rata”, pues la joven dominicana no estaba lista para revelar el rostro de su bebé.

Ante esto, Anuel AA no se quedó callado y público las acusaciones por presunto abuso sexual por parte de Tekashi. “El que no sabía ya sabe… Es que ni Yailin tampoco sabe esto porque si ella supiera jamás te dejaría estar cerca de nuestra hija”, dijo el cantante en esta publicación.

Mientas todo esto ocurría, en la cuenta de Instagram de Yailin también había acción, pues ella acusó a Anuel AA de haberla golpeado mientras estaba en espera de la hija de ambos.

“Dile al mundo Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo”, fue parte de lo que expresó Yailin. La dominicana también declaró que cuando su bebé nació Anuel AA y ‘su gente’ la ignoraban cuando hacía peticiones para la bebé.

Tras todo esto, Tekashi 6ix9ine no se quedó callado y salió a defenderse a sí mismo y a Yailin. “Noticia vieja y ya se aclaró. Todo el mundo sabe que esa joven mintió en su edad. Por eso el juez me dio probatoria y servicio comunitario… Vamos a hablar ahora de ti. Tú teniendo 30 años enamoraste a Yailin con 19 años”, comenzó diciendo Tekashi.

Asimismo, en otra historia el rapero agregó: “Vamos a hablar un tema más si vamos a sacar temas a la luz. Dile al mundo la razón por la que Yailin no quiere saber de ti: es porque la golpeabas estando embarazada. Ella teniendo 4 meses embarazada también la ‘tropiaste’ con un carro en casa de campo. En los mensajes tengo donde le dices a Yailin que fue sin querer”.

La defensa de Anuel AA

Anuel AA se defendió de las fuertes acusaciones que hizo Yailin, quien no solo lo señaló por presuntamente haberla golpeado sino que lo acusó de haberle robado too su dinero. “Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, también dijo Yailin.

Así que Anuel AA la enfrentó y le dijo mentirosa. “Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma para decir que era yo él que te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, dijo.

“¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Mentirosa”, también dijo el boricua.

