Fernando Ortiz pide tiempo a la afición de Rayados tras abucheos: “Sacamos los tres puntos y es lo importante”

Rayados de Monterrey consiguió una sufrida victoria 1-0 ante los Rojinegros del Atlas este domingo en un duelo que dejó mucho por analizar y mejorar para el director técnico Fernando Ortiz; el desempeño del equipo en la segunda mitad por poco permite que los rivales empataran el marcador y esto generó una fuerte ola de abucheos por parte de los aficionados.

A pesar de estas acciones, el entrenador de ‘La Pandilla’ quiso minimizar lo ocurrido en el campo de juego y destacó lo valioso que fue sacar la victoria y sumar tres puntos que ler permiten estar entre os primeros lugares de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Durante una conferencia de prensa, Fernando Ortiz pidió a la afición que entiende la desesperación que existe por ver a su equipo quedar campeón dentro del torneo azteca y resaltó que están trabajando para lograr estos resultados. Sin embargo, pidió calma para aplicar su planteamiento de juego y ver poco a poco como se van a dar los resultados que esperan.

“Sí hubo un cambio, en el primer tiempo, casi todo el primer tiempo es el equipo que realmente quiero y busco a diario; en el segundo tiempo no jugamos igual, no sé si la palabra es normal, pero tengo que insistir en que el equipo sea regular. De San Luis a hoy con Atlas, sí hubo un cambio. Los abucheos… se ganó; cuando se gana se trabaja más tranquilo, se mejora más tranquilo. Me quedé con la idea de que sacamos los tres puntos en casa y es lo importante”, expresó.

El director técnico argentino también detalló que está buscando que su equipo sea mucho más ofensivo de lo que es actualmente y para lograr esto está aplicando diversas estrategias como dejar espacios y que el rival les llegue; esta medida la aplicaron ante los Zorros y resultó favorable en la primera mitad.

“El equipo se mete más atrás de lo que me gusta; vimos desde el 60′ que los chicos se pusieron cómodos de mitad hacia adelante. Es un proceso que deben entender, de ir a buscar el segundo gol. Prefiero correr el riesgo al minuto 80, pero crear una ocasión de gol siempre. Es un cambio grande, porque no sólo lo táctico, es lo físico. Sé que nosotros, los técnicos vivimos de resultados, pero (es un) paso chiquito para dar paso grande. Todos queremos ver al equipo jugar de cierta forma, pero (pido) tiempo”, concluyó el estratega.

Actualmente Rayados de Monterrey se encuentra en el quinto puesto de la tabla de clasificación con un total de cuatro puntos y su próximo duelo será ante Mazatlán FC el viernes 14 de julio.

Sigue leyendo:

–Gerard Piqué cumple su promesa y aumenta los salarios de los jugadores dentro de la Kings League

–Francisco Lindor no se desanima por estar ausente en el All-Star Game: “Los muchachos que están adentro se lo merecen”

–Miguel Herrera lanza un duro mensaje contra Joaquín Montecinos: “Que se calle la boca y se ponga a trabajar”