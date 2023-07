Natti Natasha preocupa a sus fanáticos con su extrema delgadez

Este fin de semana las Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) realizaron un evento distinto a los partidos donde normalmente juegan destacadas personalidades de este deporte. A su vez, asistieron reconocidos cantantes y actores de Hollywood, entre ellos estuvieron: Adam DeVine, Jennie Finch-Daigle, Marcello Hernández, Yandel y Natti Natasha.

La cantante dominicana cuenta con más de 36 millones de seguidores en la red social de la camarita, hecho que la llevó a compartir un destacado momento con sus fanáticos que de manera constante se mantienen atentos al contenido que hace público.

“What a day! Pusimos a todo el mundo a bailar bachata“, fue el mensaje que acompañó la galería de contenido audiovisual.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el cuerpo de la pareja de Raphy Pina, y es que muchísimos coincidieron en que se encuentra bastante flaca, lo que varios terminaron percibiendo en el partido al que asistió con algunos colegas.

A su vez, algunos usuarios de la aplicación llegaron a mencionar que posiblemente se vea tan delgada porque posiblemente esté atravesando muchos inconvenientes que la hacen mantener así. De hecho, llegaron a vincular su aspecto físico con la situación en la que se ve envuelto su pareja sentimental, quien lleva más de un año tras las rejas.

“Quizás no está en dieta, está pasando por un proceso difícil y debemos entenderla”, “Está muy linda, solo que no rebajes más”, “Yo pensaba que era pasada de Photoshop, pero sí que está súper delgada”, “Ay Natti está súper delgada”, “¿Qué estará pasando? Está muy delgada”, “Está muy flaca, ¿Qué te sucede? Me preocupa”, “Nadie debería hablar del cuerpo de alguien más”, “Esta mujer se está de desapareciendo”, “La verdad verla así me rompe el corazón”, “Natty es hermosa, pero yo no creo que sea dieta, es el sufrimiento por el que está pasando, que la tiene así”, “Yo creo que está delgada por lo que está sufriendo por Pina”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

