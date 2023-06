Natti Natasha revela lo que Raphy Pina desde la cárcel la anima a seguir haciendo

Natti Natasha día a día demuestra el amor que tiene por Raphy Pina, su pareja y padre de su hija. Desde que el empresario de la industria musical ingresó a la cárcel por posesión ilegal de armas de fuego, la dominicana nunca ha dejado de tenerlo presente.

Hace algunas semanas ella estrenó el tema ‘La falta que me haces’, dedicado especialmente a su amado, quien tuvo participación en el videoclip.

Ahora la mamá de Vida Isabelle apareció en su perfil de Instagram con un video donde canta este tema desde su casa, mientras que en el televisor se reproduce el video musical. Esto lo acompañó con un mensaje muy especial.

“¿Si esa persona que extrañas te pudiera decir algo, que te diría? En mi caso, me anima a seguir disfrutando del arte y compartiéndola con ustedes. Eso es en mi caso”, dijo la dominicana.

“ME HACES FALTA PERO SIGO ADELANTE SIN DETENERME”, también agregó, en un claro mensaje a su amado Raphy Pina.

Esto desató toda una ola de mensajes repletos de historias y amor. Sus fanáticos contaron sus vivencias y hablaron de esas personas especiales que les hacen falta en su vida.

Cuando Natti Natasha cantó por primera vez este tema en los Latin AMAs 2023, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ella envió un destacado mensaje sobre toda la situación que ha tenido que enfrentar junto al padre de su hija.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros”.

