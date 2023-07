La nueva mansión de Patrick Mahomes en Missouri está lista

La estrella de la NFL Patrick Mahomes y su pareja, Brittany Matthews, ya pueden mudarse definitivamente a su nueva mansión en el condado de Cass, Missouri.

Esta propiedad tiene varios años construyéndose y su diseño se hizo según la casa de los sueños de la pareja. Eso se construyó en un lote de 8 acres que compraron en 2020.

La estructura central es una casa principal de varios pies cuadrados con habitaciones, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Se presume que en el interior hay bar, bodega, sala de cine, gimnasio y otros lujos, pero por los momentos no hay tantos datos sobre el lugar.

Lo más impresionante por los momentos es su exterior con extensas áreas verdes con campo de golf, campo de fútbol de 50 yardas, piscina y estanque privado, sin duda la familia no se aburrirá ni un poco dentro de la propiedad.

Medios como ‘New York Post’ han asegurado que la pareja no querrá vender nunca esta propiedad, pues es un gran proyecto que cumple con todas sus espectativas.

#Chiefs QB Patrick Mahomes and his wife Brittany finished building their dream home.



In 2021, Mahomes announced he bought a plot of land in Kansas City and said he’s building a house there.



This is the result:

▪️ Massive Mansion

▪️ Giant Pool

▪️ Big Private Pond

▪️ Par 3 Golf… pic.twitter.com/zBdCOEVc8K