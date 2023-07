Anna Ferro se niega a regresar la propiedad de Fernando del Solar

Anna Ferro, viuda del presentador argentino Fernando del Solar, sigue protagonizando los programas de televisión en español. Recientemente se habló de ella en ‘Sale el Sol’ y se aseguró que la mujer no está dispuesta a entregar el apartamento donde vivió junto a Del Solar.

El programa ‘Sale el Sol’ publicó una entrevista que le hicieron recientemente a Jorge Cordero, amigo muy cercano de Fernando del Solar. Esta publicación se hace poco después de que Ferro dijera que tiene encargada a los abogados de toda la situación con las propiedades del presentador y la demanda que le ha hecho su exesposa, Ingrid Coronado.

Cordero no habla en la entrevista solo del apartamento que pelea Coronado, sino que habla también de las cuentas, del dinero que se quedó y las deudas. Confiesa que no quiso preguntar ni insistir a Ferro sobre las deudas del presentador de inmediato, pues entendía que estaba pasando por una pérdida, pero con el paso del tiempo ella comenzó a no atender a sus mensajes y llamadas.

Aclara: “Evidentemente quien se tenía que hacer responsable era Fernando, pero al quedar su dinero en manos de Anna, pues ¿qué otra persona podía quedar como responsable?”.

Finalmente ella le dijo que estaba en proceso de acceder a las cuentas, de llevar el acta de defunción a los bancos y todo. Con el paso del tiempo y la polémica en medios, Ferro le dijo un día a Cordero que se negaba a pagar. “A partir de ahí se rompió cualquier tipo de contacto y relación”, dice.

“Hay una clausura en el contrato que dice que de no llevarse a cabo la campaña por causas de fuerza mayor, como fue esta la situación, pues evidentemente estamos nosotros en la obligación de devolver el dinero”, explica.

También aclara que él era muy cercano a Fernando pero no de Anna, incluso dice que ellos no estaban juntos en todo momento.

