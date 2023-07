Cómo aumentar la producción de manera natural de colágeno de tu cuerpo

Para garantizar el colágeno que permite el buen funcionamiento de nuestras articulaciones y mantiene a tono nuestra piel, es necesario evitar destruir el que ya existe en nuestro cuerpo y activar su producción a través de la alimentación y hábitos saludables.

El colágeno tiene varios enemigos uno de los más temidos son los radicales libres que son esas partículas que dañen nuestras células, y envejecen y destruyen el colágeno de nuestro cuerpo.

Síntomas de falta de colágeno

A partir de los 25 años el ser humano comienza a perder su capacidad de producción de colágeno, y aparecen síntomas como: dolores en la rodilla dolor en las muñecas, en las muñecas, articulaciones, y piel caída.

Además de la alimentación es muy importante hidratarse bien, y hacer ejercicios, ya que la combinación de estos tres elementos nos garantiza condiciones para la formación de colágeno.

El doctor Juan Ignacio Veller recomienda cuidar el colágeno evitando que se destruya y activando su producción. Explica que la inflamación crónica destruye y envejece el colágeno, mientras que la falta de actividad física esta relacionado con el envejecimiento del colágeno.

Por esta razón, es importante evitar el consumo de alimentos ricos en azúcares, harinas refinadas, ya que su consumo diario sube la glucosa en sangre y es justamente el exceso de azúcar que produce inflamación.

Esto se debe a que el azúcar “se engancha a algunas proteínas como elastina y colágeno, entre otras, y consigue volverlas rígidas, endurecerlas, por un proceso denominado glicación”, indicar Saber Vivir.

Para no perder colágeno, además de una buena alimentación se recomienda protegerse del sol, no fumar y no beber alcohol.

El consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en el cuerpo.

Buena alimentación

Para activar la producción del colágeno es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, kiwi, fresas, pimientos y la guayaba que tiene altas dosis de esta vitamina.

Por cada 100 gramos de guayabas hay 228 mg de vitamina C

También se recomienda comer alimentos ricos en antioxidante como: el ajo, la cúrcuma con pimienta negra, té verde y chocolate negro y comer proteínas magras, como pollo, pescado y legumbres.

Hay evidencias científicas de los beneficios del chocolate en la salud

Aunque hay muchos alimentos que contienen antioxidantes, el especialista y cardiólogo Juan Ignacio Veller recomienda el ajo, la cúrcuma con pimienta, el té verde, y el chocolate negro por sus propiedades beneficiosas para la salud.

El té verde es una de las bebidas más saludables del mundo

Asegura que la combinación de la vitamina C y los antioxidantes promueven la producción de colágeno en nuestro cuerpo.

La vitamina C es necesaria para producir colágeno.

Existen alimentos que se han convertido en populares para la producción de colágeno como son la gelatina y el caldo de huesos, que también se recomienda consumir.

La producción de colágeno de manera natural es posible con constancia y adoptando hábitos saludables como los que aquí te mencionamos.

