Penélope Menchaca “siempre está llorando” en ‘Hoy Día’ y la audiencia la critica fuertemente

A mediados del mes de junio la conductora Penélope Menchaca se tuvo que ausentar en ‘Hoy Día’, debido a que tomó sus maletas y se fue de viaje a México porque su papá falleció y se despidió de él. Sin embargo, al poco tiempo retomó sus funciones laborales sin poder vivir el duelo que atraviesa porque no ha transcurrido ni un mes de la lamentable partida física.

La actriz mexicana el pasado viernes habló en el programa ‘Hoy Día’ sobre el sufrimiento que todavía sigue viviendo, relato que dio frente al resto de los presentadores del espacio y terminó llorando, tomando en consideración que no ha sido la primera vez que ocurre.

“Lo que pasa es que yo creo que desde que murió mi papá como que cerré puertas y esto de repente, quizás ustedes no lo saben, pero cuando ella empieza a hablar dice ‘¿de quién el papá se llama Juan?’ Y mi papá se llamaba Juan, desde ese momento sentí, sé que no era para mí, sé que no era mi papá, pero hay puertas que yo cierro mi candado y ella al momento que empezó, la abrió”, mencionó en el programa.

“@menchaca.oficial se conmueve al recordar a su padre. ¡Admiramos tu fortaleza!”, fue el mensaje que acompañó el post.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban observando, fue así como varios de ellos se quejaron, pues detallaron que han normalizado que en el espacio matutino se mantengan llorando de manera constante.

Explicaron que las lágrimas de Menchaca pudieron ser actuadas debido a que trabaja en un canal de televisión y según habría recibido clases de actuación, palabras que a algunos les terminó llamando la atención a pocas semanas de la muerte de su padre.

“Llorar llorar y llorar, en eso se convirtió este programa en lloradera”, “Telemundo (hoy día) es una Novela, la mayoría que trabajan ahí o son actrices o les dan clases de actuación para hacer drama y poder atraer espectadores”, “Ay cuánto drama para que miren ese programa y peor que ninguno da la talla”, “Cada que veo a esta señora siempre está llorando”, “¿Por qué hacen este tipo de programa? Dejen a la gente pasar sí propio duelo personal, no hay publicar su vida en el programa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

