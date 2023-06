Penélope Menchaca regresa a ‘Hoy Día’ tras la muerte de su padre y la critican por el color de su ropa

El 22 de junio Penélope Menchaca recibió la triste noticia del fallecimiento de su padre Juan Menchaca, quien murió en la Ciudad de México a sus 77 años. La presentadora de ‘Hoy Día’ estuvo ausente del programa y en su regreso dedicó unas emotivas palabras por la situación que vive, agradeciendo el apoyo que recibió.

“Voy a confesar que no ha sido fácil, desde luego. Aprendí ahora el significado de la frase ‘me enseñaste a todo manos a vivir sin ti’. Es algo que vamos que ir aprendiendo poco a poco. Pero si puedo decirles gracias, gracias a todos ustedes que han estado conmigo con sus mensajes, con su cariño”, dijo Menchaca en su regreso este lunes de ‘Hoy Día’.

La mexicana contó que en el velorio de su padre, que duró 2 días, hubo más de 200 personas que pasaron a manifestar su aprecio por Juan Menchaca. “El cariño, las palabras de todo al hablar de mi papá y lo que nos dejó, con eso me quedo yo. Con que mi papá no pasó por esta tierra sin dejar una huella, una huella tan maravillosa como la que dejó. Tenemos el corazón en cachitos y espero que poco a poco podamos irlo pegando con la ayuda de ustedes”.

En su regreso a ‘Hoy Día’ la mexicana lució un vestido rojo. Eta vestimenta a muchos de os televidentes les pareció inadecuada, ya que no representa el luto.

“¿Se le murió el padre y ya está de rojo?”, “O sea, tantos colores. No entendí” “Y vestida ya de color rojo”, “Y no pudiste vestirte de otro color, mujer que bárbara eres” y ”Caramba, esas personas no usan ropa de luto, se visten de rojo” son parte de los mensajes que recibió.

Sin embargo, hubo personas que en los comentarios manifestaron que el color de la ropa ya no representa el luto, pues es un sentimiento que va por dentro. “La gente y sus comentarios: el luto se llega en el corazón, no en el color de la ropa Dios. Nunca aprendemos, solo criticamos”, dijo una de las seguidoras del programa de Telemundo.

El anuncio

Fue el 23 de junio cuando desde el estudio de ‘Hoy Día’ dieron la noticia de la muerte de Juan Menchaca. Frederick Oldenburg, en compañía de Daniel Arenas, Chiky BomBom y Andrea Meza, fue el encargado de contarle a los televidentes la situación que enfrenta Menchaca.

“Es importante decir que la vida es así, la vida es como una montaña rusa que estamos en algún momento eufóricamente pasándola bien, vemos todos los días aquí a nuestra querida Penélope contagiándonos con su alegría, con su amor, con su cariño, con su amistad y de repente hoy está enfrentando este difícil momento, Penélope, te queremos mucho, estamos contigo de corazón. Lo máximo que podemos hacer es orar por ti y por tu padre para que mi Dios lo esté recibiendo en su casita”, expresó el colombiano.

Sigue leyendo: