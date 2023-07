Chyno Miranda sorprendió con su regreso a los escenarios cantando junto a Nacho

El cantante Chyno Miranda desde hace un buen tiempo se había mantenido ausente de los escenarios, debido a algunos problemas de salud que había venido atravesando y prefirió tomarse un tiempo justo después de anunciar su separación de la madre de su hijo.

Posteriormente, las cosas para él se fueron tornando mucho peor tras las clínicas donde lo mantuvieron internado en Caracas, lo que terminó generando un problema legal para el primer centro de salud. Sin embargo, mostró mucha mejoría luego de haber estado en ‘El Cedral’, lo que le permitió volver a la calle.

Fue a mediados del mes de mayo cuando retomó el uso de sus redes sociales, al tiempo que le notificó a sus seguidores de la red social de la camarita que desde ese momento él sería el encargado de manejar sus perfiles y así se mantendría cerca de quienes estaban atentos a su contenido.

El pasado sábado Chyno terminó sorprendiendo a miles de fanáticos, debido a que en las diversas plataformas se viralizó un video donde se muestra bastante sano y canta junto a Nacho en un evento que realizaron en Venezuela. A su vez, interpretaron temas tales como: Me voy enamorando, Ese hombre soy yo, Báilame, entre otras.

“Que bueno que está mejor y que cante junto a Nacho es lo máximo”, “Que lindo que se recuperó el cantante”, “Ellos separados no funcionan pero Chyno es la Britney de Latinoamérica”, “Increíble como la vida da vueltas!! Antes chyno era el que “se comía” el show!! Que bueno que ya esté mejor y que siga recuperándose”, “Nacho amigo incondicional te felicito eres de los verdaderos amigos para las buenas y para las malas”, “Woow se ve súper recuperado”, “Que bueno no lo dejen caer cuiden de el que mucho daño le hicieron ya ayúdenle de corazón”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

“Mi gente!!!!! No hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. Bendiciones para todos!!!🙏 #chynoynachomania”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

