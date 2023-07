Jorge Salinas se le va a la yugular a un reportero y le dice: “No me vuelvas a poner una mano encima”

El actor Jorge Salinas desde hace unos meses no ha tenido muy buena relación con los periodistas que se le acercan a preguntar ciertas cosas sobre lo que viene siendo su vida privada, y tal parece que no se siente para nada cómodo y en oportunidades ha dicho que no tolera a algunos, pero no ha tenido más opción que hacerse de la vista gorda.

Recientemente la prensa sostuvo un encuentro con varias personalidades del mundo del entretenimiento lo que aparentemente podría ser por el estreno de un nuevo proyecto televisivo. A su vez, el mexicano se encontraba dando algunas declaraciones a ‘Imagen Televisión’.

En el video se ve a Ivonne Montero, Pablo Montero, Cristián de la Fuente, Sherlyn, Victoria Ruffo, entre otros, aunque la sorpresa para todos los presentes fue ver el comportamiento que él tomó de una forma un poco agresiva hacia un periodista.

En las imágenes se aprecia cuando el reportero sostiene con su mano izquierda un micrófono de balita y luego toca el antebrazo de Jorge para esperar que le respondiera algo. A su vez, Salinas de manera agresiva le tomó el brazo al hombre y mientras lo sostenía de forma grosera le dijo: “No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner una mano encima”.

Internautas reaccionan al comportamiento de Salinas

“Y él como toca de la cintura a Ivonne”, “Jorge es así con candela lo ha hecho y nada ha pasado”, “Él está en todo su derecho de enojarse si ya dijo lo que tenía que decir ¿Cuál es la necesidad de estar tocando? Hay que tener ética y distancia y está bien que ellos tienen publicidad por los reporteros, pero si ya habló déjelo que siga su camino y punto”, “Como siempre de sangrón”, “Que prepotente ese tipo“, “La droga los pone nerviosos si no fuera por la prensa”, “Prepotencia al nivel alto”, “Me cae muy mal ¿Qué le pasa? Si de ellos viven”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Elizabeth Álvarez busca tiempo a solas con Jorge Salinas, protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”

· El protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”, Jorge Salinas, habla de su personaje Armando Quiroga

· Nutrióloga de Jorge Salinas da la cara y niega infidelidad con el protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”