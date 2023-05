Elizabeth Álvarez busca tiempo a solas con Jorge Salinas, protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”

Luego de haber disfrutado de un viaje junto a Jorge Salinas en Nueva York hace unos días, Elizabeth Álvarez resalta la importancia que tiene para ella el poder pasar momentos exclusivamente con él. En entrevista con “Hoy”, la actriz aseguró que una de las claves para que su matrimonio lleve más de una década es que siempre buscan una oportunidad para poder estar sin sus gemelos Máxima y León y disfrutarse como pareja.

“Tienes que cuidar a tu pareja siempre, aunque sea aquí a Cuernavaca o a Tepoztlán, siempre hay que buscar ese momento juntos o salir a cenar en las noches. Eso es algo que Jorge y yo hacemos muy seguido y creo que es importante”, dijo Elizabeth.

Sobre su viaje a la “Gran Manzana”, la actriz afirmó que tanto ella como el actor gozaron muchísimo y reveló que días después ella se llevó a los niños a las playas de Punta Mita, en donde pudieron disfrutar de la playa y el mar.

Jorge Salinas niega ser infiel con su nutrióloga

orge Salinas aclara que no mantiene un romance con su nutrióloga Anna Paula Guerrero, luego de que hace unos días se publicaran unas fotos donde él se ve besándola afuera de Televisa. El actor explica que decidió aclarar la situación justo en la presentación de la telenovela que protagoniza “Perdona Nuestros Pecados” (TelevisaUnivision), porque es una forma de hacerse responsable de sus actos.

“Yo tengo que responder por mis actos y de mis consecuencias también.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes, pero también lo puedo entender porque a eso se dedican.

“Yo no he tenido ni tengo una relación fuera del matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”.

