Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, reapareció y se van en su contra al escuchar su nueva canción

La dominicana Yailin ‘La más viral’ el pasado lunes compartió un video en la red social de la camarita, donde supera los 10 millones de seguidores. A su vez, la madre de Cattleya aprovechó para dar un adelanto de su nueva canción a aquellos que se mantienen activos y apoyándola en su carrera profesional.

La expareja del reguetonero Anuel AA no solamente quiso compartir parte de la letra, también lo hizo con parte de su avance luego que el pasado 4 de julio (día de su cumpleaños) le realizaran una cirugía estética, lo que terminó sorprendiendo a muchos porque Tekashi 6ix9ine hasta le llevó lujosos regalos hasta la clínica donde se encontraba de reposo.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el más reciente contenido compartido por ella en su perfil, al tiempo que varios de ellos manifestaron que el audio subido es completamente distinto a sus otras canciones. Por ello, dijeron que no pagarían un boleto para verla en un concierto.

Además, explicaron que siempre hace uso de los filtros en exceso, lo que no permite que su rostro se vea de la mejor manera, así como esperan que se haga otro tipo de operaciones, pues le recomendaron la de “cerebro”.

“Esa voz no es de ella, se oye diferente, me parece”, “Pero ¿Qué es esto? No pagaría un peso por oírla y cambio de emisora si me sale en la radio”, “Ya quédate tranquila con tu nena”, “Ya mismo me lanzo cantar porque veo que ahora todos cantamos o ladramos”, “Por casualidad no se puede hacer una cirugía de cerebro para que se lo cambia a ver si piensa y actúa”, “La gente dice que no cantas y cada vez se comprueba más”, “Qué ridícula, ella no canta”, “Un filtro más y se vuelve transparente”, “Esas tet*s ya le llegaron al cuello”, “Parece una resonancia magnética”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en su contra.

Sigue leyendo:

· Filtran video de Yailin ‘la más viral’ embarazada, triste e incómoda estando con Anuel AA

· Tekashi 6ix9ine cambió la foto de perfil de Instagram por una donde Yailin ‘La más viral’ recorre su cuello con la lengua

· Tekashi 6ix9ine le pide a Anuel AA resolver la situación a los golpes y luego elimina el video