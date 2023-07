Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA’, contonea sus caderas para presumir su nueva cirugía

La dominicana Yailin ‘La Más Viral’ de regalo de cumpleaños se dio una nueva cirugía, pues ese día compartió que había sido intervenida quirúrgicamente. Luego fue compartiendo contenido en la red social de la camarita donde supera los 10 millones de seguidores, fue como mostró parte de su operación.

A través de las historias de la mencionada plataforma fue que colgó algunos audiovisuales donde mostraba que se encontraba con una faja y en sus senos tenía unos parches, por lo que ambas partes pudieron ser trabajadas por un especialista, y no fue hasta con los días que volvió a mostrar su rostro.

Este domingo sorprendió a sus fanáticos, y es que compartió un video donde presume lo bien que se ve a pocos días de haber ingresado a un centro de salud para mejorar su aspecto físico. El material fue acompañado por el siguiente mensaje: “Me quito la faja y esto es lo que sucede“, al tiempo que sale con un traje de baño al estilo sirena y se contonea.

Los internautas no se detienen y una vez más vuelven a opinar sobre los retoques que ella disfruta hacerse en su cuerpo, algunos criticaron el hecho que ella tan pronto se haya quitado la faja. Por ello, le terminaron recomendando que se la pusiera, mientras que otros creen que es demasiado joven para someterse a tantas cirugías.

“Se veía mejor antes”, “Ella es feliz así, pero pienso que a su corta edad ya es mucho. Más una cesárea. Pero es su cuerpo y se ve bien”, “Yo me quito la faja y sigo con los cauchos”, “Muy cierto son tres meses de faja usándola primero 24 horas y luego bajan a 12 por tres meses luego si hay inflamación la mandan”, “Eso bonito no es… ella es ya una chica linda, pero tristemente muy joven y con respeto inmadura”, “Y acaba de dar a luz, debió esperar dos años a que su cuerpo se recupere”, “Con esa edad con tanta cirugía a dónde va a para pobre no o esta bien de la cabeza”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

