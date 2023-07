5 consejos dados por un matemático para aumentar tus probabilidades de ganar en el Powerball

La euforia por los juegos de lotería en Estados Unidos, muy en particular por el Powerball, continúa creciendo luego de que el premio mayor ha alcanzado la exorbitante cifra de los $1,000 millones de dólares.

Esta es la tercera vez en la historia de la lotería de EE.UU. que el Powerball llega a dicha suma de dinero, luego de que nadie atinara a las 5 bolas de este juego del sorteo celebrado el pasado lunes, por lo que los ánimos y las ilusiones de que cualquiera que compre un ticket puede resultar ganador van en aumento.

Sobre este fenómeno alrededor del Powerball, Roy Campos, matemático y maestro de Estadística en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concedió una entrevista para el programa matutino “Hoy Día” de Telemundo, para explicar algunos conceptos importantes alrededor de esta lotería que todo jugador debe conocer, y también dio algunos consejos de cómo se debe jugar en estos momentos, ahora que hay una gran suma de dinero.

5 formas de incrementar tus probabilidades de ganar el Powerball

Campos abrió la entrevista explicando 2 conceptos: el de probabilidad y el de esperanza matemática de un premio.

Para explicar la probabilidad, el matemático puso como ejemplo que el de un dado siempre es de 1/6, que no es lo mismo que ganar $6 en la lotería, o $60 0 $600. “Es justo en el momento en el que te den más premio cuando hay que apostar porque aumenta la esperanza matemática”, explicó el experto en el tema.

Respecto a qué consejos daría para aumentar tus probabilidades de ganar el Powerball, Campos dio los siguientes:

1) No jugar con números consecutivos. Es muy raro que se dé una combinación ganadora con 5 números seguidos.

2) Apostar por la frecuencia de los números. El matemático señaló que los administradores del Powerball siempre están informando sobre los números que salen con mayor frecuencia, por lo que él apostaría por aquellos que han salido en más ocasiones en los últimos 5 años y dejaría a un lado aquellos que han salido recientemente.

3) Elegir los números y no dejarlo al azar. Si lo haces, siempre te acordarás de los números, los vas a jugar las veces que quieras y las probabilidades que dicha combinación salga aumenta.

4) Jugar con todo tipo de números. No inclinarse por exclusivamente por pares, nones o consecutivos, sino hacer una combinación de los mismos.

5) No elegir fechas importantes. Si lo haces, limitas tu elección, pues solo podrás elegir números del 1 al 31 y no del 1 al 69, que son los que participan en el Powerball. Además, de los que han salido con mayor frecuencia, no ha habido uno menor a 20.

