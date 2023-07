Niño de tres años atropella fatalmente a su hermano de siete en accidente de carrito de golf en Florida

Un menor de siete años en Fort Myers, Florida, perdió la vida tras sufrir graves heridas cuando fue arrollado por un carrito de golf que conducía su hermano de tres años, informaron las autoridades.

El infante de tres años, que iba al volante del carrito de golf en una propiedad privada en Orange River Boulevard, se acercaba a una curva de una casa en la calle cuando embistió a su hermano mayor, declaró la Patrulla de Carreteras de Florida.

El niño de siete años estaba de pie frente a la residencia en ese momento.

Asimismo, la Patrulla de Carreteras de Florida no reveló más detalles sobre por qué el niño de tres conducía un carrito de golf.

El hermano malherido fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto más tarde, de acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, informó ABC News.

El menor que conducía el carrito de golf no resultó herido, indicaron los funcionarios floridanos, aunque no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no llevaba un casco que le protegiera la cabeza.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho.

Los registros de la propiedad donde ocurrió el siniestro está registrada a nombre de Eris Medrano Jiménez y Araceli Valdez Arrez.

No está claro si alguien enfrentará cargos por la muerte del niño, o por dejar a un menor de tres años conducir un carrito de golf.

Una nueva ley que entró en vigor en Florida el 1 de julio, los menores deben tener al menos 15 años con permiso de aprendizaje o 16 años con una licencia de conducir para usar un carrito de golf. Los mayores de 18 años solo deben tener una identificación emitida por el gobierno, precisó USA Today.

Según un estudio de 2021 de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), más de 6,500 niños resultan heridos por carritos de golf cada año, adicionalmente más de la mitad de los lesionados cuentan apenas con 12 años o menos.

Los investigadores hallaron que las lesiones suceden más comúnmente en hombres que en mujeres, las lesiones superficiales son las más frecuentes. Las heridas más graves como fracturas y dislocaciones son las segundas más habituales y la mayoría de las lesiones ocurren en el cuello y la cabeza, señaló la Academia Estadounidense de Pediatría en un informe.

“Creo que es importante crear conciencia sobre la gravedad y los tipos de lesiones que los carritos de golf provocan en los niños, incluidos los preadolescentes, para que se puedan instituir mayores medidas de prevención en el futuro”, dijo el Dr. Theodore J. Ganley, director del Centro de rendimiento y medicina deportiva de CHOP y presidente de la Sección de ortopedia de la AAP.

