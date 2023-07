Shakira responde a inoportuna pregunta de un reportero: “Por favor, un poco de respeto”

La colombiana Shakira el pasado martes volvió a ser tendencia en las diversas redes sociales porque estaba de regreso a Miami y los lentes de las cámaras no se quisieron perder la oportunidad. La intérprete de ‘Copa Vacía’ se veía bastante tranquila en compañía de sus dos pequeños.

El reportero de ‘El Gordo y La Flaca’ le comenzó a realizar una gran variedad de preguntas que ella prefirió evitar responderlas y solamente estaba sonriendo y en una oportunidad saludó. Además, el periodista destacó que uno de sus hijos ahora será el compañero de clases de uno de los primogénitos de Lionel Messi tras cambiarse al Inter Miami. Por ello, Milan terminó sonriendo a la cámara.

Sin embargo, la situación se tornó un poco incómoda desde el momento en el que él le preguntó que si era capaz de volverse a dar una nueva oportunidad con una relación sentimental, luego de haber sido vinculada con una gran variedad de hombres con los que se termina confirmando que no tiene nada.

La intérprete de ‘TQG’ prefirió seguir caminando, al tiempo que por querer escapar de las interrogantes inoportunas se iba a terminar montando en una camioneta que no era de su pertenencia, aunque reaccionó a tiempo. Por ello, el reportero volvió a consultarle y ella le dijo: “Por favor, un poco de respeto”.

Internautas reaccionan a la pregunta del reportero

“Qué imprudente”, “Falta de respeto es lo que son”, “Qué pésimo que falta de respeto, da vergüenza ajena”, “Encima crees que es gracioso lo que hiciste? Imagino que no tengas hijos porque a mí me daría vergüenza tener un padre así”, “Por estar preguntando cosas inoportunas ni puedes controlar bien la respiración”, “Sabía que eras tú, el inoportuno”, “Qué pena que Shakira te haya dicho literalmente falta de respeto es bochornoso, fuiste imprudente, e intenso a más no poder”, “tienes que aprender a respetar cuando hay niños de por medio, te pasas de imprudente”, “Lo peor del caso es que ya te identifico y nunca más te dará entrevista”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· ¿Qué pasó con Shakira? Lewis Hamilton es captado paseando en un yate con Eiza González

· Shakira continúa paseándose por eventos deportivos: ahora deslumbra desde Wimbledon

· Univision: Shakira dijo en Primer Impacto que su equipo le pidió cambiar la letra de su “Music Sessions 53” con BZRP