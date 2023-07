Veljko Paunovic pide disculpas a Chivas de Guadalajara por los cambios que realizó en la final del Clausura 2023 ante los Tigres de la UANL

El director técnico de los Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, admitió que se siente culpable de la derrota que sufrió su plantilla durante la final del torneo Clausura 2023 ante los Tigres de la UANL y pidió disculpas a la afición por el trabajo que realizó en ese partido al no poder brindar una mejor actuación en los 90 minutos.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el estratega serbio destacó que no estuvo acertado en las modificaciones que realizó durante el compromiso para la parte complementaria y esto terminó afectando el esquema que venían presentado y con el que se habrían alzado como los campeones del torneo.

Paunovic aseguró que tras los mencionados cambios el equipo comenzó a presentar pérdidas en el control del balón en medio de un encuentro que ya tenían encaminado durante la primera mitad.

“Faltó en primer lugar acertar con los cambios, me siento responsable y autotorturable, ha sido una situación donde no encontré la mejor manera de ayudar al equipo, fue cuando Tigres cambió y nos quedamos bloqueados y no pudimos desbloquear”, expresó.

En sus declaraciones también destacó la importancia y la urgencia de que los futbolistas mexicanos abandonen su zona de confort para empezar a experimentar nuevos estilos de fútbol que les permitan crecer como profesionales, algo que conoce muy bien al tener a toda su plantilla con jugadores aztecas.

“El jugador mexicano, es inquieto, hay qué saber cómo afrontarlo, cómo aproximarse u ofrecerle salir de su zona de confort, independientemente que sea salir de ciudad o dejar a su familia, hay beneficios de salir de su entorno”, resaltó Paunovic.

Actualmente los Chivas Rayadas de Guadalajara se mantienen actualmente en la primera posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de nueve puntos producto de tres victorias consecutivas.

