Danna Paola recibe críticas por el vestido que mostró en Premios Juventud

La cantante y actriz mexicana Danna Paola fue una de las invitadas a los Premios Juventud 2023, los cuales se celebraron nada más y nada menos que en el Coliseo de Puerto Rico.

Su llegada a la alfombra roja del evento que premia al talento latino causó sensación en las redes sociales, pues a los internautas no les gustó el atuendo que la mexicana lució en esta oportunidad.

El outfit de Danna Paola consistió en una malla con múltiples agujeros con brillos que permitían ver en su tonalidad su ropa interior de color negro. Los altos tacones negros y atados por encima de los tobillos destacaban aún más su figura y toda la vestimenta.

A los seguidores no les encantó la manera en que la cantante y actriz se expresó mediante su ropa. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron:

“Parece que va a la playa, elegancia cero”, “Eso no es elegancia”, “Yo no sé si a eso se le puede llamar outfit”, “¿O sea que el buen gusto, la elegancia ya no se utiliza? Y si esto es moda, Dios lo que les espera a las futuras generaciones”, “Traje de baño, normal, se ve muy linda, pero no es innovador” y “¿Por qué ahora no dejan nada a la imaginación? Todas usas esos tipos de vestidos tan vulgares. Mejor que vaya en lencería y listo” son parte de esos mensajes que recibió la intérprete.

Danna Paola en los Premios Juventud 2022

En la edición del año pasado de estos populares premios Danna Paola también estuvo presente y su llegada a la alfombra roja causó revuelo, pues muchas personas señalaron que estaba muy delgada.

La intérprete decidió lucir un vestido verde fluorescente de transparencias. En la parte inferior del vestido, tenía plumas del mismo color verde. Esto lo acompañó con unos guantes negros de látex por sobre los hombros.

“Cuida tu salud”, “¿Por qué está muy flaca?”, “Eras muy bonita llenita”, “¿Quién le hizo tanto daño?”, “Se le ven los huesos”, “Extraño a la Danna de antes” y “Me da miedo que se rompa” son algunos de los mensajes que la cantante y actriz mexicana recibió el año pasado tras su paso por la alfombra roja de los Premios Juventud.

Sigue leyendo: