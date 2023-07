Mike Pence sobre el asalto al Capitolio: “No estoy convencido de que el discurso de Trump haya sido criminal”

Parece inminente la acusación en contra de Donald Trump, expresidente republicano de Estados Unidos, por los sucesos que conllevaron al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, luego de que el exmandatario recibiera una notificación por parte del fiscal especial Jack Smith en la que se le indicó que estaba siendo investigado por ello.

No obstante, el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, opinó que, aunque el discurso de Trump fue “temerario”, no lo calificó de “criminal”.

En una entrevista ofrecida al programa “State of the Union”, de CNN, el exvicepresidente dijo: “Aunque su discurso (el de Donald Trump) fue temeroso, basado en lo que sé, no estoy convencido de que haya sido criminal“.

Pence agregó que “no sabe con honestidad” cuáles eran las intenciones de Trump ese día.

“Por mi parte, por lo que vi, como he dicho, sus acciones fueron temerarias. Pero creo que la historia lo responsabilizará“.

Pese al comentario de Pence, es ampliamente conocido que el 6 de enero de 2021 marcó un antes y un después en la relación entre el exvicepresidente y Trump.

El pasado 9 de junio, esto quedó totalmente palpable cuando Pence aseguró, en una acto público en Iowa, que Trump le dijo que lo escogiera a él o a la Constitución, según reseñó el portal de noticias The Hill.

“El pueblo americano merece saber que, en ese fatídico día, el entonces presidente Trump me exigió que escogiera entre él y nuestra Constitución“, dijo Pence, y agregó que: “Ahora, los electores deberán encarar esta misma elección. Yo elegí la Constitución, y siempre lo haré“.

De acuerdo con The Hill, Pence aseguró que los intentos de Trump para revertir los resultados de las elecciones (así como su solicitud a Pence de que “violentara la Constitución”) hacen a Trump un candidato poco apto para regresar a la presidencia.

Asimismo, Pence aseveró que, dentro del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés), hay líderes que “siempre mantendrá su juramento de respaldar y defender la Constitución, aunque no esté dentro de nuestros intereses políticos”, y agregó un comentario más aludiendo a Trump:

“Creo que cualquiera que se ponga a sí mismo por encima de la Constitución no debería ser nunca presidente de Estados Unidos, y cualquiera que le pida a alguien más que lo ponga por encima de la Constitución no debería ser, de nuevo, presidente de Estados Unidos“.

