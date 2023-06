Chiquis Rivera con atrevido vestuario y unas botas de cuerina hasta las rodillas celebra su cumpleaños

La cantante Chiquis Rivera este lunes sorprendió con una particular publicación debido a que se encuentra de celebración porque está cumpliendo 38 años, y fue con un video que quiso demostrarle a sus más de cinco millones de seguidores lo bien que se siente en esta etapa de su vida.

La hija de Jenni Rivera lució su cabello suelto, unas argollas, body marrón y unas botas de cuerina que le llegan más arriba de las rodillas, mientras que en una de sus manos sostiene una torta con crema negra que al final termina mordiendo y sus labios quedan pintados de dicha tonalidad.

La prometida de Emilio Sánchez destacó lo importante que se han convertido aquellas personas que siempre han apoyado cada paso de su carrera artística.

“Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones hacen que mi corazón se regocije. Recibo sus bendiciones, buenos deseos y buena vibra. Sin lugar a duda de la mano de Dios en cada paso que doy, estoy viviendo mi mejor vida”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Algunos usuarios de la red social de la camarita se han tomado el tiempo para dejarle algunos mensajes por una fecha tan especial donde agradece todo lo que le ha ocurrido en la vida, mientras que un internauta le recordó la dieta que ha venido haciendo y debe respetarla tras ver que físicamente luce increíble.

“Feliz cumpleaños reina”, “Feliz cumpleaños mamacita”, “Bien hermosa, te mereces la felicidad”, “Muchas felicidades”, “Feliz cumpleaños mi reina hermosa, no puedo esperar para celebrar esta noche”, “Muchas felicidades, que la pases muy bien”, “Tú siempre tan sencilla y humilde como te caracterizas”, “Una mordidita Chiquis, recuerda que estamos a dieta y vas súper bien“, “Feliz cumpleaños y que Dios me la siga bendiciendo como hasta el día de hoy”, “Dios te bendiga siempre, que sigan los éxitos”, “La mejor de todas, felicidades”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

