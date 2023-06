Chiquis Rivera se trepa sobre su novio mientras celebra su cumpleaños en Grecia

Chiquis Rivera continúa con la celebración de su cumpleaños 38 y lo hace disfrutando de los paradisíacos paisajes de Mykonos, en Grecia, y nada más y nada menos que junto a su futuro esposo.

Mediante su cuenta de Instagram la cantante de origen mexicano público una foto en la que su prometido Emilio Sánchez la carga entre sus brazos mientras ella luce un ajustado vestido en tonos rosas y con la espalda descubierta.

La foto parece tomada en una localidad playa, pues el piso es rocoso y a su alrededor hay algunas plantas que dan la sensación de estar cerca del mar. “Birthday activities in full effect!”, escribió la cantante de música mexicana para acompañar esta fotografía junto a su prometido en matrimonio.

Chiquis Rivera arribo a los 38 años ese 26 de junio y lo está celebrando por todo lo alto. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera en el día de su natalicio posó con un atrevido body color café y un pastel de chocolate en la mano, mientras estaba sentad en el piso. Además, mordió el pastel y sonrió ampliamente ante la cámara que la grababa.

“Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones hacen que mi corazón se regocije. Recibo sus bendiciones, buenos deseos y buena vibra. Sin lugar a duda de la mano de Dios en cada paso que doy, estoy viviendo mi mejor vida”, dijo la intérprete de ‘Abeja reina’ en este video con el que consiguió más de 173.000 me gustas.

La boda

Hace tan solo unas semanas Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se comprometieron para dar un importante paso en su relación: el matrimonio. Hasta los momentos se desconoce cuál es la fecha en la que la pareja caminará al altar para decir ‘sí, acepto’.

Cuando se habla de boda es muy fácil pensar que los hijos rápidamente llegaran y sobre eso la cantante conversó con ‘People en español’.

“La verdad, lo estoy dejando en las manos de Dios”, dijo al abordar el tema. Asimismo, señaló que se siente muy bien y está segura de que será muy buena mamá.

