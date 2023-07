Futbolista argentina es fuertemente criticada por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo en su pierna

El pasado 20 de junio inició la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, y este lunes fue el debut de Argentina vs. el combinado de Italia. Encuentros que se llevó el combinado europeo con resultado final 1-0.

Durante el encuentro nació una gran polémica en torno a una de las jugadoras Albicelestes, pues Yamila Rodríguez fue duramente atacada por fanáticos de su país luego de exhibir los tatuajes que tiene en la pierna durante el partido.

Uno de los diseños que la jugadora del Palmeiras brasileño lleva es la cara de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino. Hasta aquí todo bien, pues el “Pelusa” incluso está presente en la piel de varios jugadores de fútbol.

La polémica llegó cuando los argentinos identificaron que poco más abajo del tatuaje de Maradona se encontraba uno con la cara de Cristiano Ronaldo. Esto levantó muchas críticas hacia la jugadora de la selección y la propia futbolista tuvo que salir en sus redes sociales a aclarar la situación.

Yamila Rodriguez / Getty Images

Rodríguez fue tildada de “anti Messi” por la fanaticada argentina, solo por el hecho de llevar un tatuaje de Cristiano Ronaldo. Jugador que durante más de 15 años fue el máximo rival deportivo de Lionel Messi.

“Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad”, lanzó la delantera de 25 años a través de su Instagram.

Yamila también aprovechó el post para aclarar que a pesar de que su ídolo e inspiración futbolística es el jugador portugués, no siente ningún odio hacia Messi.

“¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi. A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, sentenció en su publicación.

Yamila Rodriguez /Getty Images

Argentina se encuentra en el grupo G del torneo, junto a Italia, Sudáfrica y Suecia. El próximo encuentro de las Albicelestes será el jueves 27 ante Sudáfrica, en donde no pueden fallar si quieren conseguir la clasificación a la siguiente ronda, pues con la derrota ante Italia quedaron sin margen de error.

Yamila por su parte inició el compromiso ante Italia en el banco de suplentes, e ingresó en el minuto 77 con el partido 0-0. Cristiana Girelli, quien habría ingresado hace apenas 4 minutos, puso de cabeza el gol de la victoria en la fracción 87 para darle los tres puntos a Italia.

