Gerardo “Tata” Martino aseguró que Jaime Lozano es el candidato ideal para México: “Reúne todas las condiciones”

El Tata Martino se encuentra en una nueva etapa de su carrera al asumir la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi pero no por eso se olvida de sus procesos anteriores, en especial del último de ellos al frente de la selección de México.

Por eso este domingo accedió a una entrevista con Fernando Schwartz para Fox Sports en la que Martino se animó a opinar sobre el nuevo seleccionador interino del Tri, Jaime Lozano, y en como espera que en el corto plazo se convierta en el DT definitivo.

“Sí creo que reúne todas las condiciones para ocupar ese sitio porque además lo que noto es una cercanía con el plantel que es muy visible desde afuera”, comentó el estratega argentino.

De igual manera Martino también aprovechó para hablar por primera vez sobre lo que fue su salida del banquillo mexicano luego del Mundial Qatar 2022, hecho por el cual sintió la necesidad de disculparse con todos los fanáticos tras la decepción.

“En definitiva, quiero que sepan que nosotros sufrimos y lamentamos mucho no haber estado a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de nosotros. Intentamos poner todo de nuestra parte y no lo pudimos hacer. Y yo entiendo que también la gente, cuando los objetivos futbolísticos no se pueden cumplir, reacciona de la manera que reacciona, así que no mucho más que eso”, dijo Martino.

Por último habló de lo que fue su ciclo en México y los cuatro años que estuvo al frente del combinado, pero dejó en claro que no fue la mejor manera como quería salir.

“Hoy pienso “qué bueno que pudimos cumplir los cuatro años”, evidentemente era una meta difícil, es una meta donde muchos de tus colegas hasta a veces se golpean el pecho, uno piensa, diciendo que los entrenadores de una Selección son muy pocos los que completan un ciclo y la verdad es que eso no es un motivo para enorgullecerse, eso es un motivo de preocupación”, añadió.

