Ahora nos cuentan su verdad: Ariadne Díaz y José Ron se aburrieron de ser novios

Ha pasado más de una década desde que Ariadne Díaz y José Ron dieron por terminado su romance y aunque en su momento ninguno de los dos se pronunció al respecto, ahora la actriz ha decidido hablar sobre lo que originó la ruptura.

En el programa “Confesiones Con Aurora Valle”, la jalisciense confesó que al principio las cosas marcharon muy bien, pero con el tiempo todo se volvió rutinario y se decidió que lo mejor era separarse y seguir cada quien su camino.

En su momento la pareja de Ariadne Díaz junto a José Ron era una de las más queridas del mundo de las telenovelas. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Se dijo que había una tercera y luego creo que él lloró durante una rueda de prensa y entonces dijeron que yo le había roto el corazón, pero en realidad no pasó nada de eso. Lo que en verdad sucedió fue que nos aburrimos, entonces pues llegó el punto en el que dijimos que ya no podíamos seguir juntos“, dijo Ariadne.

Para finalizar, la actriz aseguró que, contrario a lo que sucede con muchas parejas que deciden terminar su romance, ella se sigue llevando bien con el protagonista de “Ringo” e incluso ha estado en varias reuniones con él y vivían cerca el uno del otro.

José Ron recuerda las cachetas que le daba Ariadne Díaz

José Ron estrenó hace dos años su canal en la plataforma “Prende TV”, donde tienen disponibles varias de las telenovelas que protagonizó hace algunos años como “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, “Juro que Te Amo”, “Cuando me Enamoro”, entre otras, y recuerda sus mejores y peores momentos, como cuando recibió la peor cachetada y aunque usted no lo crea esta escena la vivió con una ex novia.

“¿Sabes quien tiene la mano pesada?”, preguntó el actor durante una entrevista compartida por Mezcalent. A lo cual respondió: Ariadne -Díaz-. El actor recordó que cuando protagonizaron juntos la telenovela “La Mujer del Vendaval”, su entonces novia le daba unas cachetadas tremendas. “Me daba unos ‘cachetadones’ de aquellos y sí me pegaba. Me ponía, pero ya ahorita prefiero que no me la den y ahí hacemos como la finta”, recordó el actor.

En esta conversación también supo decir quién le ha dado sus mejores besos de telenovela y sin ir muy lejos dijo que había sido con Livia Brito, con quien en ese momento protagonizaba “La Desalmada” y con quien también compartió créditos en “Muchacha Italiana Viene a Casarse”.

“En ‘La Italiana’ con Livia -Brito-, que ahora también compartimos en ‘La Desalmada’, la gente no nos dejará mentir, eran escenas muy bonitas y también besos muy apasionados”.

