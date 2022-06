La pareja formada por Marcus Ornellas y Ariadne Díaz tiene la bendición de participar en proyectos de éxito, al mismo tiempo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marcus Ornellas comparte cómo él y Ariadne Díaz compaginan sus respectivas telenovelas con el cuidado de su hijo Diego. El actor protagoniza junto con Livia Brito el melodrama “Mujer de Nadie”, que estrena este 28 de junio en Estados Unidos. Un proyecto, que a diferencia de otros, sólo dura 9 semanas (45 capítulos).

“Mi reto en este proyecto era realmente alejarme del personaje de ‘Martín’, de ‘Si nos Dejan’; que la gente no viera a ‘Martín’ otra vez a cuadro, ¿sabes? Y que sí viera un personaje nuevo, que es ‘Fernando’, y creo que…

Marcus Ornelas junto a su esposa la también actriz Ariadne Díaz. / Foto de Mezcalent

“Mi mamá ya ha visto un par de cositas que le he mandado para que ella me diera su opinión ¡jajaja! Obviamente, es mi fan número uno, ¡jajaja!, pero me dice ‘¡qué bien mi amor! ¡Qué bien, no veo a ‘Martín’ no está aquí, qué bien te deshiciste de ‘Martín'”.

Marcus cambió su corte de pelo y se dejó una barba más tupida para este proyecto.

Ariadne también está grabando novela (“Vencer la Ausencia”) al mismo tiempo que tú, ¿cómo hacen con Diego?

Sí, nos convencieron. Los proyectos son muy padres, tanto el mío como el suyo. Ella quiso, ya la había invitado Rosie y coincidió y dijimos ‘pues va’.

Tenemos a alguien que nos ayuda, una persona de mucha confianza que nos apoya y como Ari en su proyecto son cuatro parejas protagonistas, pues el peso del proyecto se divide y ahí no es tan pesado y pues, ella aceptó por eso también. Hemos logrado sacar adelante estos dos proyectos con Dieguito y bien, estamos contentos».

¿Qué es lo último con lo que te ha sorprendido Diego?

Todos los días me sorprende con algo nuevo. El otro día llegó con una cartita que me escribió él, con sus letritas, porque está aprendiendo a escribir y escribió que me amaba y eso y me dio mucho amor, mucha ternura, porque hizo un gran esfuerzo escribiendo algo porque está aprendiendo apenas, y para mí eso representa muchísimo”.

