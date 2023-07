Antonio Mohamed centró su mirada en derrotar al D.C. United: “Dependemos de nosotros mismos”

El director técnico de los Pumas de la UNAM de la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed, decidió hablar sobre el encuentro que disputarán este fin de semana ante el D.C. United para lo que será el segundo enfrentamiento de la fase de grupos de la Leagues Cup; el equipo llega a esta instancia con un punto tras empatar 2-2 ante el CF Montreal y posteriormente caer en la tanda de penales.

A pesar de esta complicada situación en la que se encuentra el conjunto universitario, el entrenador se mostró esperanzado y aseguró que tiene total confianza en su plantilla para poder conseguir la victoria este fin de semana que les permitirá avanzar a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup para intentar conquistar el título de campeón de esta competencia que reúne a los equipos de la Major League Soccer y de la Liga MX.

Durante la conferencia de prensa previa a este partido, el Turco aseguró que está en las propias manos del equipo mexicano el poder avanzar a la siguiente ronda, debido a que están obligados a ganar para poder mantenerse vivos en el campeonato binacional.

“Hicimos una buena semana. Todo ha sido aprendizaje. Estamos conscientes de que no hicimos un buen partido (contra CF Montreal), así que tenemos todo para mejorar. Dependemos de nosotros para clasificar. El equipo está con muchas ganas de jugar el partido. Hay mucha energía positiva, ojalá que mañana lo podamos demostrar en la cancha”, expresó.

“Igual si hubiéramos ganado (el primer partido), si perdemos por dos goles, estamos fuera. Sabíamos que iba a ser así. Ahora dependemos de nosotros, tenemos que ganar, o empatar y ganar en penales para poder pasar a la siguiente fase. Así que sabíamos que era así, medio raras las combinaciones. Hay que adaptarse”, agregó el estratega de los Pumas de la UNAM.

Asimismo, el entrenador argentino detalló que a pesar del resultado que se registre tras el encuentro su equipo deberá mantener la misma humildad y fortaleza para poder seguir luchando en la Leagues Cup y la Liga MX de la mejor manera posible.

“Está claro que tenemos que mejorar, pero yo no siento presión. Nunca he sentido presión en toda mi carrera. Disfruto mucho lo que hago, cuando estoy arriba o me toca estar abajo. Acá lo único que queda es trabajar, sacar un buen resultado y de a poco ir mejorando el funcionamiento. Estamos dependiendo de nosotros para clasificar y en el torneo mexicano estamos entre los primeros cuatro. No me imagino cuando estemos más abajo. Nosotros somos los primeros en saber que en los últimos dos juegos no hicimos bien las cosas, pero confío mucho en este grupo de jugadores, que las cosas van a mejorar futbolísticamente y, por ende, van a mejorar los resultados”, concluyó.

