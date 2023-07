Veljko Paunovic lanza duro mensaje contra el arbitraje de la Leagues Cup tras la derrota de Chivas en Cincinnati

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, no pudo aguantar su molestia tras la derrota que sufrió su equipo ante el Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) en la Leagues Cup y decidió lanzar una crítica al arbitraje del partido durante la conferencia de prensa posterior al cotejo, uniéndose a otras declaraciones de miembros de la Liga MX.

Paunovic detalló que durante el encuentro ocurrieron dos manos por parte del equipo estadounidense que no fueron marcadas por ningún miembro del cuerpo arbitral. A pesar de esto, el entrenador destacó que su equipo mostró “unidad y orgullo” para intentar luchar y sacar los puntos en el partido disputado en el TQL Stadium.

“Fueron 2 manos que no se marcaron, obviamente que si lo preguntas es porque se habla de esto, ya tienes la respuesta, el equipo me mostró unidad y orgullo“, resaltó el estratega serbio del Rebaño Sagrado.

“No arrancamos bien y nos pasa cuando hay periodos largos de no competir, eso debe cambiar, no puede pasar, hicimos algo para que no pasara y no funcionó, debemos cambiarlo. Los primeros 10 minutos fueron nefastos, no estuvimos preparados para todo lo que trabajamos. “Nos mantuvieron hasta el último segundo entendiendo que hay que dar el espectáculo, pero no había condiciones óptimas para reanudarlo quizás dos porque ayer tuvimos demasiadas adversidades que no debieron ser, agregó.

Alexis Vega debe recuperarse

Veljko Paunovic detalló que Alexis Vega necesita más tiempo para recuperarse de la concentración que realizó con la selección mexicana y de la que llegó lesionado a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, destacó que se encuentra bastante bien físicamente y confía en que pronto pueda regresar a los campos.

“Es un jugador que necesita un tratamiento especial. Cuando Alexis Vega está en su mejor momento no hay un mejor jugador en México, no hay ni semejante y es lo que tenemos que conseguir”, concluyó.

