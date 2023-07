Natti Natasha tendría un amante tras la filtración de una supuesta foto desnuda y una conversación

En las últimas horas, la cantante Natti Natasha tomó una fuerte determinación luego que eliminara todas las publicaciones que tenía en la red social de la camarita, donde supera los 36 millones de seguidores. A su vez, la situación se registra luego que la acusaran de haberle sido infiel a Raphy Pina, padre de su única hija.

La dominicana es acusada de vincularse con “dos hombres” mientras que el manager de Daddy Yankee se encuentra pagando una condena desde mayo del año pasado. Sin embargo, no sería lo único, debido a que se filtró una imagen donde presuntamente sale desnuda y también una conversación.

La cantante Natti Natasha y Raphy Pina tienen una hija de dos años. / Foto: Rodrigo Varela/Getty Images.

“Aparente y alegadamente hay un traqueteo en la vida de la cantante Natti Natasha. Todo el mundo sabe que Raphy Pina está preso y hay muchas cosas que no se pueden enviar ni por texto, ni por carta, ni por email, ni usted llevándolas ahí, allí registran a todo el mundo. Me ha llegado una información, como los que tienen acceso a Raphy Pina son los abogados de Raphy Pina… denme una llamadita”, dijeron en el programa ‘La comay’ transmitido en Puerto Rico.

“Esto que yo les voy a enseñar, vuelvo y repito, no pueden enviárselo a ninguna persona que esté recluida en una cárcel, no, bajo ningún concepto. Yo no sé con quién Natti Natasha le envió esto, miren esto…”, fue justo en ese momento cuando procedieron a mostrar la foto y la conversación con audio incluido.

“Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho“, habría escrito la madre de la pequeña Vida Isabelle, aunque no fue lo único porque supuestamente agradeció: “Gracias por la noche”, mientras que la otra persona respondió: “GN Tasha” (buenas noches, Tasha)”.

“Pina dirá que fue a él y pareja feliz, ahora los presos usan WhatsApp”, “Claro qué hay teléfonos en la cárcel en USA, hay drogas, teléfonos, revista pornográficos, de todo”, “La gente se pela por hacer daño esa mujer esperando su esposo y mira con lo que salen“, “Bueno ella subía cosas que la gente pudo ver mal”, “Déjala en paz, ya es suficiente”, “Ya tiene suficiente con un esposo detenido”, “Ser famoso no es fácil”, han sido algunas de las reacciones registradas en la red social de la camarita @lalenguateve.

