Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, baila twerking mientras sus amigas le tocan sus atributos

La cantante Yailin ‘la más viral’ este fin de semana estuvo celebrando junto a Tekashi 6ix9ine en una discoteca lo que fue el lanzamiento de su nuevo tema musical titulado ‘Shaka Laka’ donde se les ve bastante comprometidos para ser “colaboradores”, debido a que salen dándose un beso con lengua, hecho que muchos internautas terminaron criticando.

La dominicana todavía no cumple con el mes de haber sido operada, pues a través de la red social de la camarita el rapero la sorprendió desde la clínica donde se encontraba hospitalizada y luego ella se mostró bastante emocionada tras lucir una faja y unos parches en sus voluptuosos pechos.

Este fin de semana no perdió la oportunidad en demostrar el ritmo que lleva la sangre, mientras lució una top acompañado por una minifalda de rayas negras y blancas, por lo que se apreció que no estaría cumpliendo el debido reposo médico y sin ponerse la faja.

Sin embargo, lo más llamativo para muchos de los usuarios de Instagram fue ver los pasos que demostró mientras bailaba twerking con algunas amigas y ellas al ritmo de la música van tocando el trasero de la expareja sentimental de Anuel AA.

Yailin en esta oportunidad no fue capaz de dividir las opiniones que tuvieron hacia ella, debido a que los usuarios de la aplicación explicaron que tiene un comportamiento completamente inadecuado y según se habría tenido que haber convertido en una actriz de contenido para adultos, mientras otros preguntan que quién le estará cuidando a su bebé de casi cuatro meses de nacida.

“Tenías que hacerte actriz porno porque el comportamiento que tienes es… muy vulgar”, “Como cabaretera anda desatada, como la ex de 69”, “Mucho dinero, pero lo marginal y vulgar no se les quita”, “La que tiene miedo escénico”, “Muy probable le consigan contrato con alguna revista de caballeros”, “Pobre me da pena que tenga que recurrir a todo esto para llamar la atención”, “Hasta lesbiana es, cómo le meten mano las mujeres a su alrededor”, “Eso no es ser sexy, eso es ser lo que ella es UNA VULGAR”, “Uy, qué gran ejemplo para la nena”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

