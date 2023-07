Don Omar elogia a Anuel AA tras grabar un tema juntos y enciende las redes: “Se me cayó un ídolo”

Una foto publicada desde la cuenta de Instagram de Don Omar ha causado sensación en las redes sociales. Y es que el artista mundialmente reconocido por ser uno de los máximos exponentes del reggaetón posó junto a Anuel AA y dejó saber que estuvieron colaborando juntos para pronto tener música nueva.

“Desde este día supe que conocerte en persona iba a ser agente de cambio en todos los hermanos que nos rodean y tenemos en común. Hoy escuché lo que grabaste y me escuché hace 20 años atrás. Gracias por colaborar y gracias a Louian por hacer posible el que te conociera después de tanto tiempo. Música nueva”, dijo el boricua.

Los internautas no han estado de acuerdo con este ‘junte’ entre ambos intérpretes. A Don Omar le han dicho de todo por sus palabras hacia Anuel AA, quien en los últimos meses ha estado envuelto en varias polémicas junto a Yailin ‘la más viral’ y Tekahsi 6ix9ini.

“¿Anuel? ¿Es en serio? ¿Años sin aparecer y llegas con lo peor de la música urbana?”, “Se me cayó un ídolo”, “Por esta razón Daddy Yankee siempre será mejor que tú”, “Don, tú hace 20 años cantabas, Anuel no canta ni es ídolo ni menos leyenda”, “Que bajo caíste Don Omar, grabar con ese poco hombre” y “No vuelvo a oír tu música Don Omar y el Don te queda grande” son algunos de los comentarios que ha recibido el intérprete de ‘Danza Kuduro’.

Las palabras de Anuel AA

Tras la publicación de la foto no tardó en llegar el mensaje de Anuel AA en la sección de comentarios. el intérprete de ‘Más rica que ayer’ no ocultó su felicidad.

“No sé ni que decirte brother. GRACIAS POR ESTO, NUNCA PENSÉ, NI ME LO IMAGINÉ QUE IBA A PASAR. GRACIAS POR GRABAR CONMIGO. Como tú no creo jeje, YO NO CANTO NI LA MITAD DE LO QUE TÚ CANTAS, ME LA PUSISTE BIEN ARRIBA. GRACIAS BROTHER”, le dijo Anuel AA a Don Omar.

Tan solo queda esperar para escuchar la colaboración que han hecho estos dos intérpretes del mundo urbano y para saber las opiniones que el público tendrá una vez que escuchen el tema.

