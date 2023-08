Karol G posa en micro tanga de hilo y encaje negro para anunciar lo nuevo de su carrera

La cantante Karol G el pasado lunes dio una gran noticia para sus fanáticos, y es que muchos no se esperaban que su álbum ‘Mañana será bonito’ tuviese una segunda parte, y es que anunció que será el 11 de agosto cuando disfruten del nuevo material que tiene preparado.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue el hecho de ver lo sensual que lució para el corto videoclip que decidió colgar en la red social de la camarita, donde cuenta con más de 65 millones de seguidores.

La colombiana en esta oportunidad quiso que su look estuviese acompañado por algo bastante sexy como lo fue un brasier negro y la parte de sus hombros un atuendo de encaje, mientras que en la parte baja decidió llevar un micro hilo de tanga del mismo tono oscuro.

“… este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia. MAÑANA SERÁ BONITO, BICHOTA SEASON 11 de agosto // PRE SAVE LINK EN BIO“, fue el mensaje de la publicación.

Sin duda los movimientos de ‘la bichota’ se convirtieron en el gran atractivo y es que además su vestuario dejó poco a la imaginación de miles de personas que no pierden la oportunidad de ver el contenido que sube a la aplicación. Además, su cabello decidió transformarlo a un poco más largo y rosado más fuerte.

“QUÉ BELLA!!!! Que sigan las bendiciones”, “Todo lo que necesitábamos para terminar el año como es debido!! MSB, Tour y BS”, “Un tour mágico y que sorprenderá… Feliz de estar acá para vivirlo hermana… y sophi se emocionará al verte más de lo que está”, “Tú sí que sabes bichota”, “Nosotros estamos súper readyyyyyyyy lo que se viene es candela te amoooooo a romper”, “Tu primer álbum deluxe”, “Yo creo que La Bichota superará el récord de ventas de entradas de Taylor Swift por mucho”, “Y todavía se atreven a decir que ella está sufriendo… POR FAVORRRRR”, “Esto será mucho más sexyyy aaaa!!!! No he superado aún el primero ME ENCANTA!”, “Listo pa la Bichota season”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

