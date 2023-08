Dicen que Karol G está “inspirada” en Yailin ‘la más viral’ tras su más reciente video compartido

La colombiana Karol G el pasado lunes le dio una gran noticia a sus fanáticos, debido a que a través de su perfil en la red social de la camarita, donde cuenta con más de 65 millones de seguidores, anunció que desde el próximo 11 de agosto podrán disfrutar de ‘Mañana será bonito, bichota season’, lo que indica que es el segundo álbum que saldrá este 2023.

La publicación supera los dos millones de ‘Me gusta’, mientras que sus fanáticos no aguantaron la emoción y expresaron lo que sentían al respecto, por lo que cuenta con más de 30,000 opiniones que también están enfocadas en el vestuario y la escenografía usada en esta ocasión.

“… este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia. MAÑANA SERÁ BONITO, BICHOTA SEASON 11 de agosto // PRE SAVE LINK EN BIO”, fue el mensaje que acompañó la noticia.

Para nadie es un secreto que la dominicana Yailin ‘la más viral’ usa pelucas de diversos colores y se las va cambiando de manera constante, al tiempo que ‘la bichota’ también transforma la tonalidad de su melena, a diferencia que sí es su cabello real.

Los internautas se tomaron el atrevimiento de expresar que la colombiana habría querido copiar el estilo de la expareja de Anuel AA, debido a que también usa cabello postizo para la grabación del videoclip compartido recientemente en su perfil de la red social de la camarita.

“A quien les recuerda todo ese movimiento jajajaja está claro que estuvo viendo videos de Yailin se inspiró en ella”, “Parece que está inspirada en Yailin”, “‘La peluca de Yailin’ mms y Nicki Minaj … Y Cardi B… entre otras… Yailin no es la única que usa es cabello largo. Get over it!”, “Karol llenando estadios de más de 120 mil personas y la chivirica no llena ni su barrió”, “Imitando a Yailin“, “Después la p*** es Yailin está anda en cuero, ahora queriendo apagarle el sonido a @yailinlamasviralreal y copiando las pelucas”, “Yailin eres tú”, “Y al final Karol términos siendo una CHIVIRICA”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

