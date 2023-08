Lukashenko notifica al mundo que oficialmente su país tiene armas nucleares y están desplegadas

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró que la mitad de las armas nucleares tácticas rusas prometidas por el Kremlin ya han sido desplegadas en territorio de la antigua república soviética, en medio de acusaciones de Polonia de que ahora los bielorrusos representan una amenaza para sus fronteras y la nueva mención de este armamento por parte de Rusia durante el fin de semana.

Todo esto inició en marzo, cuando Lukashenko dijo que no descartaba pedir a sus aliados del Gobierno de Rusia armamento estratégico de porte nuclear, alegando de que solo haría esta solicitud si es necesario para defender la soberanía bielorrusa. Esto ocurrió una semana después de que Vladimir Putin anunciara el despliegue de armar nuclear propiedad de Rusia.

Ahora este martes, el presidente, con casi 30 años en la presidencia de Bielourrusia dijo que más de la mitad de las armas nucleares que había que desplegar, ya han sido entregadas y emplazadas en diversos puntos, lo que representaría seguridad para su país.

“No quiera dios que tengamos que usar esas armas. Sea como sea, espero que no ocurra. Nosotros no entramos en ningún huerto, pero, por favor, no entren en el nuestro. Nosotros garantimos nuestra seguridad con ayuda de nuestros amigos”, dijo cerca de la frontera con Polonia.

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Crédito: Alexander Nemenov | AFP / Getty Images

Lukashenko, aseguró en junio que no dudará en utilizar las armas nucleares entregadas por Rusia en su territorio si su país es agredido por alguna potencia extranjera. El principal aliado de Moscú indicó que las armas nucleares rusas estarían en su territorio para prevenir “que algún bastardo no se ocurra pisar suelo bielorruso“.

Cuando la noticia de que ahora su país tenía armas con esa capacidad en su arsenal, el mandatario se negó a precisar el número de cabezas nucleares de Rusia que ahora tendrán en su territorio, aunque aseguró haber acordado con el presidente ruso, Vladimir Putin todos los detalles de este traslado de armamento nuclear.

Además en mayo el presidente bielorruso afirmó que los países que estén dispuestos a unirse al Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, en una alianza comercial, ideológica y de seguridad entre ambos países, se le suministrará armamento estratégico con potencial nuclear. Es muy simple (…) Únete al Estado de la Unión de Belarús y Rusia. Eso es todo: habrá armas nucleares para todos”, dijo.

Vladimir Putin junto a su homólogo Alexander Lukashenko. Crédito: Sergei Guneyev / Sputnik | AFP / Getty Images

De acuerdo con The Associated Press (AP), esta medida de alojar ojivas nucleares es una respuesta a una decisión de Gran Bretaña de brindar a Ucrania proyectiles perforantes que contienen uranio. Además, Putin alega que Estados Unidos realiza estás misma acciones con armas nucleares en países que son aliados de Ucrania y Occidente como Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia.

Pese al discurso nuclear que ahora tiene Bielorrusia, Lukashenko, afirmó que hay que negociar lo más pronto posible un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, sin previas condiciones. El presidente bielorruso, y de los principales aliados de Moscú, pronosticó que la contraofensiva de Kiev no tendrá éxito ante las tropas de Vladimir Putin.

De acuerdo con Lukashenko, que recibió tres rondas de negociaciones en territorio bielorruso a inicios del conflicto, aseguró que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha dado cuenta de que no ganará esta guerra, y que la contraofensiva no tendrá otro resultado que la muerte de miles y miles de personas. “Tenemos que pensar de nuevo. Hay un paquete de negociaciones sobre la mesa, todo un paquete de temas que se pueden acordar. Mañana será imposible”, dijo el mandatario.

Con información de EFE

