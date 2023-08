Valeria Duque, modelo vinculada con Rauw Alejandro, habló en ‘El Gordo y La Flaca’ y se burlan de ella

Valeria Duque es una modelo que el pasado mes de mayo asistió a un concierto de Rauw Alejandro. La semana pasada PEOPLE y People en Español dieron la exclusiva sobre el fin de la relación entre el boricua y la cantante Rosalía, donde finalmente lo acusaron a él de haberle sido infiel a su prometida con la colombiana.

Duque ofreció en exclusiva una entrevista a ‘El Gordo y La Flaca‘ y comenzó diciendo lo siguiente: “Esos días han sido un poco de confusión porque no tengo nada que ver en esa ruptura y además he sido víctima de un acoso cibernético bien fuerte, injustamente, pero ya en las manos de mis abogados está el caso”.

La modelo explicó que sus defensores se encuentran trabajando en su caso, debido a que considera que la persona que lo hizo fue con toda la mala intención para dañar su imagen tras vincularla con el reguetonero.

“Ella lo hizo desde su cuenta personal de Twitter. Sin embargo, la cerró y cerró sus redes sociales, pero ahí quedó su nombre cuando ella inició con el hilo. Confirmé con mi amiga, su hermana, que había sido efectivamente ella y mi amiga incluso, pues, me dio su contacto y me dijo que me apoyaba en esta situación porque me conoce”, dijo en el programa de farándula.

Agregó que: “Eso pasa porque tristemente estamos acostumbrados a la estigmatización, a los prejuicios y la modelo y las mujeres como yo estamos muy expuestas a eso, a suposiciones, a toda esa estigmatización por nuestro estilo de vida, porque acá en mi ciudad hay mujeres muy lindas”.

Usuarios de Instagram se ríen de Valeria Duque

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre diversos puntos tratados durante la exclusiva, así como el centro de atención fue el acento que tiene, pues se terminó convirtiendo en la burla de más de uno.

“Está preciosa la mujer, pero habla y se le quita el encanto”, “Este acento en particular es de Antioquia, su capital Medellín (paisas) las mujeres son muy femeninas”, “Muy bonita, pero cuando habla mata Hahahahaha la Rosalía habla mejor”, “Congestión nasal”, “Benditos filtros. No siempre es lo que se muestra”, “¿Por qué no hablan normal?”, “Eres muy bonita, pero con una voz muy rara“, “Bella mujer, pero ¿Por qué hablan así?”, “Y ¿Por qué hablas así tía?”, “Y esa voz de hombre, por Dios”, “Qué flojera escucharla”, “Jajaja habla por la nariz”, fueron algunas de las reacciones que se generaron en el post.

