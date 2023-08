Karol G cambió su foto de perfil de Instagram tras posar con un diminuto conjunto de lencería negro

La cantante Karol G otra vez deja sin aliento a más de 64 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita. La colombiana cambió su foto de perfil por una en la que se muestra bastante sexy, y es que posa en lencería negra que deja poco a la imaginación de miles y miles de personas que se mantienen atentos al contenido que ella hace público.

A su vez, la intérprete de ‘S91’ volvió a realizar una transformación en su cabello debido a que luce mucho más largo y desde el cuero cabelludo tiene un color rosado bastante claro y finalmente se ve lila, al tiempo que le llega más abajo de la cintura. Su abdomen fue otro de los protagonistas debido a que muestra lo mucho que ha trabajado para presumir su esbelta y tonificada figura.

Los internautas se tomaron el tiempo para comentar lo bien que luce a sus 32 años, pues fue inevitable que se reservaran las opiniones tras lo atrevida que posó frente al lente de una cámara fotográfica. A su vez, le dijeron que no importa el color de cabello que lleve puesto, siempre le terminará quedando estupendo.

La novia de Feid a menudo manifiesta que poco le importa lo que puedan pensar sobre su apariencia física, al tiempo que le molesta el exceso de ediciones en su fotos, pues se siente bien tal y como es.

“Temporada de bichota en pleno efecto”, “Ya empezó a ponerse rara, ahorita se pone a subir cosas satánicas”, “Karol está sin piedad con estas foticos últimamente”, “Carolina de Dios, me vas a matar”, “Hermosa lo que me gusta de esa mujer que ella no le para a las críticas de nadie ella sigue adelante y es lo importante de ella porque su brillo es único”, “De luces todos los colores que te pongas en el cabello”, “Tan hermosa con siempre y qué orgulloso de todo te amo mucho bichota”, “Espectacularmente hermosa”, “Bellísima, Dios te bendiga siempre”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

